El libro 'Hormonas en cambio' ofrece un plan maestro para entender el cuerpo de las mujeres en la menopausia

El libro 'Hormonas en cambio' de la Dra. Marián García y el doctor Javier Butragueño es un recurso valioso para las mujeres que buscan entender mejor su cuerpo en la menopausia.

El libro ' Hormonas en cambio' de la Dra. Marián García y el doctor Javier Butragueño ofrece un plan maestro para entender el cuerpo de las mujeres en la menopausia.

El libro aborda temas como el metabolismo en transición, la energía en redefinición y el papel del músculo en la recuperación de la energía. La autora, experta en ejercicio y salud metabólica, explica que muchas de las sensaciones que viven las mujeres tienen una explicación biológica. El libro también destaca la importancia del movimiento y el ejercicio en la mejora del bienestar en esta etapa. La Dra.

García es una farmacéutica conocida por su capacidad para explicar temas complejos de salud de forma rigurosa y amena. Tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y es cofundadora de Cuerpos Serranos, una plataforma para aprender a entrenar fuerza en casa. El doctor Butragueño es especialista en ejercicio aplicado a la obesidad, el metabolismo y la salud de la mujer.

Juntos, ofrecen estrategias para abordar los temas que más preocupan a las mujeres en la menopausia, desde la salud física y mental hasta la salud emocional. El libro se convierte en el mejor aliado para todas las mujeres que quieren vivir esta etapa con fuerza y bienestar





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