El libro azul de dos caras: una novela corta y memorias pandémicas entretejidas

Una obra experimental publicada originalmente en 1985 presenta dos textos complementarios en un solo volumen: una novela corta con toques de misterio y memorias íntimas sobre una ruptura y una amistad durante la pandemia. La autora juega con la forma, compartiendo créditos entre ambas secciones y explorando el duelo, la religión y las relaciones a través de un estilo fragmentario y neodadaísta que desafía la narrativa lineal.

En 1985, una publicación única y experimental desdibujaba los límites entre géneros literarios. Concebida como un objeto físico que puede leerse en dos direcciones, este libro azul se presenta como dos obras en una: por un lado, una novela corta de tintes misteriosos; por el otro, unas memorias íntimas que relatan una ruptura sentimental y una amistad during la pandemia, entrelazadas con reflexiones sobre la fe y la religión.

La arquitectura del volumen es simétrica: ambas secciones comparten créditos y una lista de agradecimientos idéntica, lo que plantea desde el inicio la pregunta sobre si se trata de una creación orgánica o de una solución editorial ingeniosa para empaquetar dos textos que, si bien temáticamente entrelazados, no son totalmente independientes. La distribución comercial del libro ha generado debate: en Estados Unidos, Amazon lo ha clasificado en la categoría de Autoayuda/Relaciones/Amor y Pérdida, una decisión que quizás sorprende a la autora, cuyo público principal suele abastecerse en librerías independientes y no en la plataforma gigante.

La obra se inscribe en una tradición literaria que juega con la forma, desafiando la narrativa lineal y evocando, por su破碎 y yuxtaposición, un espíritu neodadaísta que puede resultar a la vez delicioso y exasperante para el lector. La sección autobiográfica, que no es una biografía convencional, está poblada de nombres de amigas escritoras, como Heidi Julavits y Sarah Manguso, pero desaparece deliberadamente una figura central: la del exnovio de la narradora, a quien solo se alude como The Reason, la Razón.

Este hombre, identificable gracias a datos externos (su nombre es Jesse Ball, también escritor), es elmotor del duelo que recorre las páginas. El relato detalla cómo, tras recibir un correo electrónico de él enviado desde otra habitación anunciando que había conocido a otra mujer, la protagonista se convirtió en visitante, no en residente, de la casa que compartían.

The Reason se retrata con rasgos contradictorios: se negaba a usar un portátil, obligando a ella a realizar casi todo su papeleo, encajando en la larga tradición de mujeres que lamen sellos para sus genios; a veces era absurdo, otras amenazante o frío, como cuando la sorprendía con una palmada en el trasero o discutía por dejar una luz encendida en la escalera. En la ficción, su alter ego engordó y recibió consejos para adelgazar; tras la separación, a la narradora le costó comer.

La omnipresencia de su figura se compara con purpurina en una alfombra de pelo largo, un símbolo que se infiltra en todo. Mientras, la parte novelada presenta una historia aparentemente separada: una mujer llamada Marie recibe en Navidad a su amiga Edie en su lúgubre apartamento.

Ambas descubren una mancha en la pared que inicialmente descartan como solo pintura, para poder beber mezcal, comer sándwiches y hablar de relaciones fallidas o complicadas por otra amiga, llamada kafkianamente K. En su círculo se rumorea que ambas están en una crisis, un guiño al bar de piano Marie's Crisis en el West Village de Manhattan. Sus conversaciones, rebosantes de aforismos -como que cuando un ser vivo apoya la barbilla en otro, todo está bien-, y sus historias entrelazadas, que podrían surgir de un sueño febril, desafían cualquier resumen sencillo.

Ambas mitades del libro comparten objetos simbólicos, como una taza de té rota, y elementos como un hombre violento, explosiones de risa sarcástica y un perro moribundo que posee una sabiduría espiritual profunda. La autora reflexiona a lo largo del texto sobre su educación religiosa y la enfermedad de su padre, otrora autoritario, y dialoga -a veces maldiciendo- con pensadores como Simone Weil, Séneca y William Gass.

Introduce también un nuevo personaje al que llama La Mala Idea, completando un elenco de presencias y ausencias que definen el paisaje emocional de la obra. El estilo de la narración es fragmentario, caótico, lleno de digresiones y metamorfosis de sentido, donde el lenguaje cotidiano adquiere nuevas resonancias en la niebla del duelo. Como señala la propia Lacey, el simbolismo es a la vez hueco y sólido, una muleta, pero ¿qué tiene de malo necesitar ayuda para desplazarse?

Esta ambigüedad es precisamente lo que convierte al libro en un artefacto literario fascinante. El lector es invitado a navegar entre sus dos mitades, un ejercicio de idas y venidas que recuerda al espejo de Lewis Carroll: gemelas, reflejadas, pero no idénticas.

La pregunta final sobre si vincular la ficción y la autobiografía fue un acto creativo orgánico o un empaque inteligente para dos obras que no son completamente independientes queda abierta, dejando al público tejiendo conexiones y desenredando la purpurina que, como The Reason, se ha infiltrado en cada página. Este libro, que despierta comparaciones con otras narrativas disruptivas como la de 2012, no arrasa con todo sino que remueve la tierra, arrojando puñados de pensamientos y preguntas sin respuesta clara.

Su experimentación formal, su humor ácido y su vulnerabilidad cruda lo convierten en un artefacto que, ya sea en formato físico o digital -¿cómo funcionará en un Kindle? -, desafía a ser leído, releído y reinterpretado





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