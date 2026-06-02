El Legislador debe responder al abuso de temporalidad en la Administración Pública tras la sentencia del TJUE

El Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia sobre la contratación temporal abusiva en el sector público, estableciendo doctrina que obliga al legislador español a reformar la normativa para prevenir y reparar estos abusos. La medida busca combatir la precariedad laboral en las administraciones.

El Legislador debe dar una respuesta clara al abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas. Esta respuesta tiene un doble objetivo: en primer lugar, prevenir y evitar dichos abusos; en segundo lugar, reparar los efectos que ya se han producido.

La problemática radica en el uso indebido de contratos temporales en el sector público, una práctica que genera inseguridad en los trabajadores y distorsiona el funcionamiento de la administración. La necesidad de una reforma legal se hace más urgente a la luz de los últimos acontecimientos jurisdiccionales que han puesto el foco sobre esta cuestión.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han sido pioneras en establecer criterios para combatir la temporalidad abusiva, y ahora corresponde al legislador español trasladar esos principios al ordenamiento interno con medidas efectivas. El debate no es solo jurídico, sino también social y económico, pues la proliferación de contratos temporales en la administración ha creado una bolsa de precariedad laboral que afecta a miles de empleados públicos.

Se requiere, por tanto, una norma que establezca límites claros, sanciones contundentes y, sobre todo, vías de conversión a contratos fijos para aquellos trabajadores que han sido sometidos a sucesivas contrataciones temporales ilícitas. Esta problemática ha sido objeto de atención tanto por parte de los tribunales españoles como del TJUE, lo que evidencia su trascendencia y la necesidad de una solución estructural





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