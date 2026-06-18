El legado presidencial en museos: del Centro Obama a proyectos únicos como el de Trump

La inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago marca la continuación de una tradición estadounidense que comenzó con Franklin D. Roosevelt, donde cada expresidente cuenta con un espacio que combina archivo histórico y museo. Estos centros, más allá de ser bibliotecas, albergan objetos simbólicos de los mandatos, como el Air Force One de Reagan o el megáfono de Bush tras el 11S. Mientras, Donald Trump planea un proyecto privado y teatral con un aviónpresidencial donado y una figura dorada, alejándose del modelo tradicional.

La inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago, con actuaciones estelares de Jennifer Hudson, Bruce Springsteen y Stevie Wonder, ha puesto de nuevo en el foco la tradición de las bibliotecas presidenciales en Estados Unidos.

Aunque se les llame bibliotecas, en realidad son museos y centros de investigación destinados a preservar el legado de los presidentes y a mostrar, a través de objetos emblemáticos, cómo cada mandatario desea ser recordado. Desde Franklin D. Roosevelt, todos los expresidentes han contado con uno de estos espacios, con excepciones como la de Abraham Lincoln, cuyo museo de cera en Springfield narra su vida desde los bosques de Kentucky hasta la Casa Blanca con réplicas y figuras animadas.

Los centros no solo exhiben documentos históricos; también incluyen objetos personales y recreaciones precisely de estancias presidenciales. Por ejemplo, la biblioteca de Ronald Reagan alberga el avión presidencial Air Force One que lo llevó a 26 países, e incluso la ropa que vestía durante el intento de asesinato, con su americana rota y manchada de sangre.

La de George W. Bush dedica un espacio a los atentados del 11 de septiembre, mostrando el megáfono que usó al visitar la zona cero. Cada museo refleja la personalidad y los momentos clave del mandato. El proyecto de Donald Trump, en cambio, rompe con el modelo tradicional. Según informaciones, planea un hotel en un rascacielos con un Air Force One donado por Qatar, escaleras mecánicas doradas y una figura gigante dorada de sí mismo.

No incluiría libros y se financiaría con fondos privados, alejándose del carácter público y educativo que suelen tener estas instituciones. Esta diferencia subraya cómo los expresidentes utilizan estos centros para construir su narrativa histórica, ya sea a través de la solemnidad de un museo o de la ostentación de un monumento personal





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