El legado musical de George Michael: 'Fastlove' como número uno en España y Reino Unido

La canción 'Fastlove' de George Michael fue publicada en 1996 como primer sencillo del álbum 'Older' y se convirtió en número uno en España y Reino Unido. La canción marcó el inicio de una etapa más profunda y madura en la música de George Michael, con letras que reflejaban su crecimiento personal y una voz que predominaba el soul. En el videoclip de la canción hubo un guiño a su periodo complicado con Sony y la canción fue significativa en la vida de George Michael, que todavía mantenía su homosexualidad en secreto en ese momento.

George Michael dejó un legado de una larga trayectoria musical que comenzó con Wham! y que llevaría hacía una etapa más madura y creativa como solista.

Con su canción 'Fastlove', el cantante británico era número uno en la lista española de sencillos, durante varias semanas, como sucedió también en Reino Unido. La canción fue publicada el 18 de abril de 1996, como primer sencillo del álbum 'Older', con el que George Michael volvía tras un descanso que se tomó en su carrera debido a disputas con su discográfica y un periodo de controversia.

La canción 'Fastlove' se convirtió en número uno en España en 1996, pero también el séptimo número 1 que conseguía en su Reino Unido natal, manteniéndose allí durante tres semanas. Con este tema, el cantante también marcaba el inicio de una etapa más profunda y madura en su música, con letras en las que quedaba reflejado su crecimiento personal.

La canción tiene muchos giros, con un bajo que destaca en su interpretación, todo ello con una voz de George Michael en la que predomina el soul, con marcada elegancia. Con este sencillo, el cantante se distanció del pop y abarcó más R&B. En la letra abordó el hecho de la búsqueda del amor fugaz, a la vez que el desencanto amoroso, con mayor honestidad y sinceridad, que conectó con el público.

En el videoclip de 'Fastlove' hubo también un guiño a su periodo complicado con Sony, al aparecer unos audífonos con el logo de la marca, pero transformado en 'Fony', que significa 'falso' en inglés. Los que trabajaron en el proceso de grabación de la canción hablan de ella de forma especial, en la que pudieron presenciar también lo estricto que era George Michael, que quería llevar todo a la perfección y por eso dedicaba largas jornadas hasta tenerla lista.

'Fue el único artista con el que trabajamos que se negó rotundamente a que le corrigieran el tono de voz', aseguró el productor Johnny Douglas para el medio 'Music Radar'. Precisamente Douglas fue quien confirmó que uno de los tramos más conocidos del 'single' es la sección inspirada en 'Forget Me Nots' de Patrice Rushen, que fue añadido posteriormente cuando casi se dio por terminada su grabación.

'El resultado de esta atención obsesiva al detalle es la increíble obra que nos deja. 'Fastlove' es, para mío, la joya de la corona de un artista brillante', afirmó el productor.

Esta canción fue significativa en la vida que vivía George Michael, que todavía mantenía su homosexualidad en secreto, y dos años más tarde sería detenido en Los Ángeles, lo que supuso que el punto de inflexión para revelar su identidad sexual, de detalles que ya dejó de forma sutil en 'Fastlove'





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