El legado lingüístico de El Cordobés: del ruedo al diccionario de la RAE

Un análisis sobre cómo el torero Manuel Benítez influyó en el léxico español a través del término kilo y la historia de los billetes de pesetas.

La figura de Manuel Benítez, universalmente conocido como El Cordobés , ha trascendido los límites del ruedo para instalarse en la memoria colectiva no solo como un torero disruptivo y carismático, sino como un agente de cambio en el lenguaje cotidiano de los españoles.

Recientemente, se ha rescatado la propuesta del periodista Antonio Burgos, quien sugería que el mediático torero merecía un reconocimiento singular: un azulejo colocado no en una plaza de toros, sino en la entrada principal de la Real Academia de la Lengua Española en Madrid. Esta sugerencia no nacía de un capricho, sino del hecho tangible de que El Cordobés logró que una expresión de su propia creación penetrara en el prestigioso Diccionario de la Lengua Española.

Se trata del término 'kilo', utilizado coloquialmente para designar la cantidad de un millón de pesetas, una marca lingüística que refleja la audacia y la personalidad del Califa del Toreo, quien supo convertir una transacción económica en un fenómeno cultural. La historia detrás de este término es tan fascinante como la propia carrera de Benítez.

En los años sesenta, El Cordobés se convirtió en el primer torero en exigir la astronómica cifra de un millón de pesetas por matar una corrida, advirtiendo a los empresarios que no subiría al ruedo si no cobraba 'un kilo'. En aquella época, la denominación no era azarosa; un millón de pesetas, compuesto por mil billetes de mil pesetas (la denominación más alta de entonces), pesaba literalmente cerca de un kilogramo.

Esta relación física entre el valor monetario y el peso del papel moneda quedó grabada en el imaginario popular. A medida que pasaron las décadas, el sistema monetario español evolucionó con la introducción de billetes de cinco mil y diez mil pesetas, lo que alteró la relación peso-valor.

Escritores y humoristas como Evaristo Acevedo comentaron con ironía cómo el millón de pesetas se volvía cada vez más ligero, reduciéndose a unos pocos cientos de gramos a medida que los billetes de mayor cuantía entraban en circulación, haciendo que el 'kilo' de El Cordobés se convirtiera en una reliquia histórica y lingüística. Este relato nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la curiosa historia de los billetes que nunca fueron.

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, existieron planes reales en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para emitir un billete de veinte mil pesetas. Se trabajó en bocetos con sumo sigilo y se consideró incluir la efigie del Conde de Floridablanca en el anverso.

Sin embargo, el Banco de España finalmente decidió abortar el proyecto. Las razones fueron variadas: el billete de diez mil pesetas no se había generalizado lo suficiente, la inflación no justificaba una denominación superior y existía el temor fundado de que tales billetes facilitaran el ocultamiento de capitales y el fraude fiscal.

Finalmente, la llegada del euro selló definitivamente el destino de este billete fantasma. A pesar del cambio de moneda y del paso del tiempo, la acepción de 'kilo' como millón de pesetas permanece en el diccionario de la RAE, como un testimonio imborrable de la era de la peseta y de la capacidad de un hombre para moldear la lengua a través de su personalidad y su ambición





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