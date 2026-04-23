El Legado Inagotable de Federico García Lorca: Exposiciones y Nuevas Revelaciones a 90 Años de su Fusilamiento

A pocos días del 90º aniversario de su fusilamiento, el legado de Federico García Lorca cobra vida a través de exposiciones en Madrid y Granada, un documental, una película y nuevas investigaciones que exploran la riqueza de su obra y la historia de su archivo personal.

En el verano de 1936, Federico García Lorca se preparaba para un otoño repleto de estrenos y publicaciones. Tenía programado el lanzamiento de 'La casa de Bernarda Alba' y 'Así que pasen cinco años', la reposición de 'Doña Rosita la soltera', y la publicación de 'Poeta en Nueva York', obra que ya había entregado a José Bergamín.

Además, contaba con el poemario 'Diván de Tamarit' finalizado y se encontraba trabajando en dos piezas teatrales, 'Sueños de la vida' y 'Sueños de mi prima Aurora', así como en un borrador inicial titulado 'La bola negra', que posteriormente renombró como 'La piedra oscura'. Esta intensa actividad creativa se vio abruptamente interrumpida el 18 de agosto, cuando Lorca fue fusilado en Granada por las fuerzas sublevadas en contra del gobierno de la República.

Sin embargo, el estudio y la reinterpretación de su legado han continuado ininterrumpidamente desde entonces. Lorca se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para académicos, periodistas, escritores, actores, dramaturgos, cantantes, cineastas, poetas, pintores, bailarines y músicos, quienes regresan constantemente a su obra y a su figura en busca de desentrañar los misterios de su 'duende'.

En la actualidad, a pocos días del 90º aniversario de su fusilamiento en el Barranco de Víznar, el legado de Lorca se manifiesta a través de un amplio abanico de iniciativas que abarcan desde Granada hasta Cannes, pasando por Madrid y Vermont. Estas incluyen dos exposiciones, un documental, una película y la publicación de nuevos títulos que exploran diversas facetas del poeta.

La exposición 'Lorca y el archivo: Memoria en movimiento', que se inaugurará mañana en la Residencia de Estudiantes de Madrid y permanecerá abierta hasta el 24 de julio, traza la historia póstuma del poeta, desde su ejecución hasta la actualidad. Basada en una exhaustiva investigación llevada a cabo por Christopher Maurer, Andrew A. Anderson y Melissa Dinverno, la exposición revela cómo la obra de Lorca ha perdurado a lo largo del tiempo.

Paralelamente, el Centro Lorca de Granada inaugurará 'Ríos (Cruzar el Archivo Lorca)', un proyecto comisariado por Francisco Ramallo que explora la relación entre el agua y la obra del poeta, presentando 200 documentos originales junto con trabajos de artistas contemporáneos como Lucía Bayón, Javi Cruz-Andrés Izquierdo, Carlos Irijalba, Alex Reynolds y María Salgado. Una pregunta central que plantean estas exposiciones es cómo se formó y sobrevivió el archivo de Lorca, el fundamento sobre el cual se ha construido su mito.

La exposición en la Residencia de Estudiantes relata cómo, poco después de su muerte, la familia Lorca encomendó al maestro Antonio Rodríguez Espinosa la tarea de recuperar objetos de valor de su domicilio en la calle Alcalá, 102 en Madrid. Estos objetos fueron depositados en una caja en el Banco de España, junto con una nota que solicitaba respeto por la memoria del poeta a los milicianos.

Aunque Rodríguez Espinosa no recogió documentos escritos por Lorca, la hermana menor del poeta sospechaba que Rafael Martínez Nadal ya había revisado el domicilio y se había llevado algunos manuscritos. En Granada, ante la creciente incertidumbre y los registros domiciliarios, Concha, otra hermana de Lorca, casada con el alcalde Manuel Fernández Montesinos (también fusilado ese verano), reunió manuscritos y obras en una maleta y los confió a una prima cercana.

Así nació el archivo de Lorca, que emprendió un largo y sinuoso camino de exilio y regreso hasta su ubicación actual en el Centro Lorca de Granada, dejando una copia en la Residencia de Estudiantes. Christopher Maurer explica que uno de los temas clave es la interconexión de los archivos, no solo el de Lorca con los de sus contemporáneos y amigos, sino también con otros archivos que surgieron a medida que se profundizaba el estudio de su obra, como los papeles reunidos por su hermano Paco, quien realizó las introducciones de las antologías de teatro y poesía publicadas a mediados de los años cincuenta por New Directions, un momento crucial en la difusión de Lorca en Estados Unidos





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