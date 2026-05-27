El legado del terremoto de 1989 y la preparación sísmica de México para la Copa Mundial 2026

A 37 años del terremoto de San Francisco de 1989, que interrumpió la Serie Mundial de béisbol, México se prepara para recibir la Copa FIFA 2026 con énfasis en protocolos sísmicos. Expertos advierten sobre la necesidad de educar a turistas y reforzar medidas de seguridad.

La tarde del 17 de octubre de 1989, el área de la Bahía de San Francisco lucía tranquila. Miles de residentes seguían desde sus casas, bares y restaurantes el duelo entre los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland cuando un terremoto de 6.9 grados en la escala de Richter sacudió la región, deteniendo la Serie Mundial de béisbol.

El sismo, que ocurrió minutos antes del tercer juego, dejó un saldo de 67 muertos y severos daños materiales, incluyendo el estadio Candlestick Park que albergaba el evento. Afortunadamente, el recinto soportó el impacto, evitando una tragedia mayor. Este evento demostró que un temblor puede ocurrir en el momento menos esperado, incluso durante una celebración deportiva de alcance mundial.

Casi 37 años después, esta reflexión cobra especial relevancia para México, un país ubicado en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo y que será una de las sedes, junto con Estados Unidos y Canadá, de la Copa FIFA 2026. El evento mundialista, que comenzará el 11 de junio, atraerá a miles de extranjeros, muchos sin experiencia ante un sismo, y pondrá a prueba la capacidad operativa de las autoridades mexicanas.

El arquitecto Iván Salcido Macías, investigador y cronista de la historia sísmica de la Ciudad de México, advierte: 'Ojalá que estén tomando en cuenta la posibilidad de un terremoto durante la Copa FIFA 2026'. Salcido recuerda que durante el Mundial de México 1986 aún estaban frescas las huellas del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dejó miles de víctimas.

'Los capitalinos saben bien que puede temblar en cualquier momento, pero quienes vienen de afuera no lo saben', dice. En lo que va de 2026, México ya ha registrado dos alertas sísmicas reales: un sismo de magnitud 6.5 el 2 de enero cerca de San Marcos, Guerrero, y otro de 5.6 grados el 4 de mayo en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Salcido considera difícil prever cómo reaccionarán los turistas que nunca han vivido un sismo.

'Muchos se van a quedar congelados, y ahí es donde cobra valor el nivel de preparación de las autoridades para una contingencia de ese nivel', añade. La arquitecta Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, asegura que su institución distribuirá miles de folletos en aeropuertos, hoteles, restaurantes y otros espacios públicos con información sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo.

También los repartirán en las zonas donde se realizarán los FIFA Fan Fest. Urzúa Venegas recomienda que, si una persona está en un segundo piso, evacúe por las rutas señaladas 'sin empujar, sin gritar y sin correr' hasta el punto de reunión. Si se encuentra en un tercer piso o más arriba, lo más razonable es permanecer en el lugar hasta que termine el sismo y luego bajar de manera ordenada.

Urzúa Venegas afirma que han mantenido contacto con empresas y administradores de inmuebles en zonas vulnerables de la ciudad, donde podrían alojarse muchos turistas.

'Estamos permanentemente indicándoles cuáles son los lugares de mayor riesgo que tenemos en la capital', señala. Salcido destaca que los edificios diseñados después del temblor de 1985 han mostrado una mejor respuesta sísmica que los construidos entre las décadas de 1960 y 1980. La preparación y la educación son clave para reducir riesgos y salvar vidas, tanto para los residentes como para los visitantes que llegarán al Mundial.

México ha realizado simulacros nacionales anuales para preparar a la población, y este año se han intensificado los esfuerzos ante la inminente llegada de turistas. La experiencia del terremoto de San Francisco de 1989 y la devastación de 1985 en México sirven como recordatorio de que la prevención es esencial, especialmente cuando se espera una congregación masiva de personas.

Las autoridades mexicanas confían en que los protocolos establecidos, junto con la colaboración ciudadana y la infraestructura mejorada, permitirán enfrentar cualquier eventualidad sísmica durante la Copa Mundial





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