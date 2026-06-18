El legado de Jo Cox y la sombra del odio: diez años de ascenso de la ultraderecha y la manipulación digital

A una década del asesinato de la diputada británica Jo Cox, el artículo reflexiona sobre la normalización del discurso de odio, el papel de las tecnológicas y la adopción de políticas antiinmigración por parte de la socialdemocracia, síntomas de una profunda desintegración democrática.

Hace diez años, el Reino Unido se encontraba en plena efervescencia política a causa del referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea. Durante años, los partidos populistas de derecha habían orquestado una campaña xenófoba y racista, acusando a la UE de inundar el país con criminales y terroristas.

Este discurso fue el principal argumento de los impulsores del Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, que finalmente triunfó y condujo al país a separarse del proyecto común europeo. En medio de esa tormenta política, el 16 de junio de 2016, la diputada laborista Jo Cox, de 41 años y originaria de una familia y un barrio de clase obrera en la circunscripción de Batley & Spen, fue asesinada a manos de un extremista de derecha.

Cox se había convertido en blanco de los grupos de ultraderecha por su firme defensa de la diversidad, las personas migrantes y refugiadas. Su crimen conmocionó al país y al mundo, simbolizando el peligroso ascenso del odio político.

Esta semana se cumplen diez años de aquel terrible asesinato, y resulta profundamente inquietante observar la evolución de los acontecimientos desde entonces, con varios pogromos racistas recientes en Irlanda y el Reino Unido, y el papel que han vuelto a desempeñar, como en la campaña del Brexit, las grandes corporaciones y los magnates tecnológicos. El escándalo de Cambridge Analytica demostró la vulnerabilidad democrática ante la recopilación y manipulación de datos por parte de empresas privadas.

Esta consultora recopiló millones de perfiles psicológicos obtenidos a través de las huellas digitales de usuarios de Facebook para diseñar mensajes personalizados que persuadieran a favor del Brexit. Aquella colusión política y empresarial, que en su momento fue un escándalo, diez años después se ha convertido no solo en algo habitual, sino en uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas.

La semana pasada, Belfast ardió bajo el fuego de turbas racistas, incitadas por propagandistas en redes sociales, que asaltaron y quemaron las viviendas de sus vecinos de origen migrante. Elon Musk, propietario de la plataforma antes conocida como Twitter y ahora X, lleva años siendo uno de los mayores promotores de discursos de odio y de las extremas derechas a nivel global, con el Reino Unido como uno de sus focos principales.

Sus mensajes de apoyo a agitadores racistas como Tommy Robinson, así como sus constantes ataques contra la inmigración, el Islam y las personas musulmanas, son moneda corriente en su cuenta, la de mayor difusión en esa red. Musk y otros tecnólogos-oligarcas de corte fascista, como Peter Thiel de Palantir, una empresa de software y análisis de Big Data e inteligencia artificial, ya forman parte de gobiernos como el de Donald Trump y sus servicios son contratados sin pudor por administraciones de todo signo, enriqueciéndose y fortaleciéndose aún más para condicionar nuestras vidas.

Aunque el asesinato de Jo Cox generó una enorme indignación y se reivindicó su legado antirracista como una posición democrática irrenunciable frente al avance de las extremas derechas, diez años después hasta sus propios compañeros de partido han traicionado su legado de manera obscena y peligrosa. Una gran parte de la socialdemocracia abraza hoy los discursos y políticas de la ultraderecha en materia migratoria, no solo en el Reino Unido.

La mayor victoria de las extremas derechas, más allá del patrocinio multimillonario de las grandes fortunas y su alianza con los tecnólogos-oligarcas, ha sido desplazar los márgenes políticos hacia la derecha en una década más que en los últimos cincuenta años. Mientras tanto, la Unión Europea aprueba un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que endurece las políticas, y sus líderes borran las líneas rojas que durante décadas marcaron para aislar a esos discursos.

Todo ello son síntomas de una caída en picado hacia un abismo sin fondo que el capitalismo arrastra como parte de su proceso de desintegración democrática. El Brexit fue solo un ensayo que demostró cómo se podía dinamitar un acuerdo de la magnitud de la integración europea y reconducir un país al capricho de las élites mediante la manipulación de datos y las redes sociales.

Hoy, ese mismo plan se ejecuta en todo el mundo, con esas élites actuando ya sin eufemismos. El asesinato de Jo Cox no fue un hecho aislado, sino el punto culminante de una escalada de odio que encontró en el Brexit un vehículo de expresión política. Desde entonces, la normalización de la retórica antiinmigración y la deslegitimación de la solidaridad han avanzado a pasos agigantados.

La complicidad de las plataformas digitales en la difusión de desinformación y extremismo ha sido un factor clave, y figuras como Elon Musk han utilizado su influencia y riqueza para amplificar voces de ultraderecha, debilitando los contrapesos democráticos. Al mismo tiempo, partidos que tradicionalmente se ubicaban en el centro-izquierda han adoptado posturas cada vez más restrictivas en materia de migración, contribuyendo a que los discursos xenófobos pasen a ocupar el espacio de debate público.

Este fenómeno global, que tiene en Europa y Estados Unidos sus epicentros más visibles, refleja una crisis más profunda de los sistemas democráticos frente a la concentración de poder económico y tecnológico. El tiempo parece dar la razón a quienes advertían que el asesinato de Cox era un aviso grave: la democracia liberal está bajo asalto, y sus defensas institutionales y sociales se están desmoronando





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