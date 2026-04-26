El legado de estilo de Michael Jackson: de la chaqueta napoleónica a los calcetines blancos

A pesar de las críticas al biopic 'Michael', el estilo del Rey del Pop sigue influyendo en la moda actual, especialmente entre la Generación Z. La chaqueta napoleónica y los calcetines blancos son solo algunos ejemplos de su impacto duradero.

Cantante, compositor, bailarín, performer... Y un grandísimo fashionista a su modo. Michael Jackson , la estrella absoluta que falleció en 2009 a los 50 años, sigue siendo pura inspiración por su estilo único e inimitable (aunque los intentos de imitarle siguen siendo numerosos).

Y el estreno de Michael, el biopic protagonizado por su sobrino que está recibiendo críticas bastante malas, ha servido para que volvamos a recordar la enorme influencia que la estética del controvertido artista sigue ejerciendo en el universo de la moda. La chaqueta 'napoleónica', su pieza estrella (y la prenda viral de la temporada) Michael Jackson era un fashionista absoluto.

Pero eso sí, interpretaba y adaptaba la moda a sus looks de un modo tan personal que revolucionó la cultura visual de la época. Era fan de creadores como Hedi Slimane, Tom Ford, Christophe Decarnin, quien por entonces era director creativo de Balmain, de Riccardo Tisci (Givenchy) y de Kris Van Assche (Dior Homme). Y sentía especial debilidad por John Galliano.

Excéntrico y dueño de un ego incommensurable, el artista de hits inolvidables como Billie Jean, Thriller o Black or White era también un apasionado de la historia militar y de la realeza europea. Adoraba su estética grandilocuente y barroca, lo que en los años 80 resultó ser el germen para la aparición de una prenda que pasaría a la historia de los iconos de la moda: la chaqueta napoleónica.

De clara inspiración militar pero con toques futuristas, y conocida también como chaquetas de húsar en referencia a la histórica unidad de caballeria, se inspiraba directamente en las que llevaba Napoleón Bonaparte. Y aunque a él, a Jackson, se las hacían a medida sus estilistas Michael Bush y Dennis Tompkins -trabajaron con él durante 25 años-, a partir de los 2000 se convirtió en una pieza-homenaje recurrente en firmas como Balmain o Alexander McQueen, primero, e Isabel Marant, Saint Laurent, Givenchy o Gucci más tarde.

Michael Jackson en 1983 con una de sus chaquetas napoleónicas. FOTO: GETTY IMAGES Hoy, la chaqueta napoleónica se ha convertido en una de esas prendas virales y onmipresentes que triunfa, curiosamente, entre un grupo de jóvenes, la Generación Z que si bien no vivieron los éxitos de Michael Jackson, adoran su icónica chaqueta quizás por efecto de la nostalgia indie-sleaze de los años 2000.

A lo largo de los años, muchos artistas y celebrities han copiado y homenajeado al inolvidable cantante a través de estas chaquetas. Lady Gaga, gran coleccionista de objetos que pertenecieron al artista, lució una chaqueta suya en 2016 en el cierre de campaña de Hillary Clinton.

Y Beyoncé lució, en su show del medio tiempo de la Super Bowl de 2016, una réplica perfecta de la chaqueta militar que había llevado el Rey del Pop en su actuación de 1993 de este mismo evento deportivo. Jenna Ortega en el desfile de Dior primavera-verano 2026. FOTO: GETTY IMAGES Hoy, la chaqueta napoleónica sigue formando parte de las colecciones S/S 26 de la diseñadora belga Ann Demeulemeester y firmas como Kenzo, Vaquera, Alexander McQueen o Dior Homme.

Y recientemente, el cantantautor español Guitarricadelafuente, embajador de Dior, y la joven actriz Jenna Ortega han lucido el mismo chaleco napoleónico creado por Jonathan Anderson para la maison francesa. Calcetines blancos y gafas aviator o cómo dominar al público Michael Jackson también convirtió otras prendas y accesorios en claves de su estilo.

Cazadoras de cuero -la roja del video Thriller es mítica-, beisboleras, pantalones skinny y tobilleros, trajes blancos, sombreros tipo fedora, gafas de sol de aviador metálicas y, por supuesto, sus emblemáticos calcetines blancos. Cada elemento de sus looks escondían una elaborada propuesta estratégica. Y los calcetines blancos no eran menos. ¿Su finalidad última?

Centrar la atención del público en sus pies, protagonistas de sus hipnóticos e inimitables bailes. Más aún teniendo en cuenta que esos calcetines estaban hechos para él con cristales Swarovski. Y así su brillo los destacaría aún más. (¿Cómo olvidar aquel moonwalk suyo...?

). Durante años, eso de llevar calcetines blancos bien a la vista pudo ser considerado una 'catetada', pero firmas como Miu Miu, Gucci, Saint Laurent o Prada han recuperado recientemente este mix de calcetín con mocasines, e incluso stilettos, para elevarla a categoría fashion. Y copiado de forma evidente en el show S/S 24 de Pharrelll Williams para Louis Vuitton. Llevando el calcetín blanco a otro nivel en 1996.

FOTO: GETTY IMAGES Otros hits estilísticos de Michael Jackson Además de los calcetines, el artista estadounidense hizo de otros llamativos elementos estéticos una parte fundamental de ese código de expresión que dominaba sobre el escenario (y también fuera de él, puesto que Michael Jackson, el personaje, llegó a canibalizar al Michael Jackson persona





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