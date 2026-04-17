El laberinto fiscal de la vivienda en España: Claves para propietarios e inquilinos

Analizamos cómo la fiscalidad influye en el acceso y la tenencia de vivienda en España, detallando los impuestos en la adquisición, propiedad y los incentivos existentes para propietarios.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos económicos y sociales de España. La confluencia de un crecimiento demográfico concentrado en las ciudades, una oferta de vivienda insuficiente y un marco regulatorio poco claro intensifican la presión sobre los precios residenciales. A estos factores se suma la importante influencia de la fiscalidad en el elevado coste de adquisición de una vivienda.

Con la apertura del plazo para la declaración de la Renta de 2025, es fundamental analizar cómo la vivienda es tratada fiscalmente, tanto para propietarios como para inquilinos. Comprender la tributación de estas situaciones es clave para evaluar el impacto real de los impuestos en las decisiones económicas relacionadas con el hogar.

**Fiscalidad de la vivienda en propiedad:** La tributación de una vivienda en propiedad debe considerarse en cada etapa de su ciclo de vida: adquisición, tenencia y transmisión.

* **Adquisición:** El tratamiento fiscal varía si se trata de una vivienda nueva o de segunda mano.

* **Vivienda nueva:** Tributa por IVA, con un tipo general del 10% (4% para vivienda protegida o social, incluyendo anexos y hasta dos plazas de garaje vinculadas). En Canarias, el IVA se reemplaza por el IGIC (7% para vivienda nueva, 0% para social). Además, se aplica el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre la escritura pública de compraventa, con tipos variables del 0,5% al 1,5% según la comunidad autónoma. Las CCAA pueden ofrecer bonificaciones para colectivos específicos. La base imponible del AJD no puede ser inferior al valor de referencia catastral.

* **Vivienda de segunda mano:** Está exenta de IVA y sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), gestionado por las CCAA. Los tipos impositivos oscilan entre el 4% y el 13%. La base imponible se calcula sobre el mayor entre el precio acordado, el valor declarado o el valor de referencia. Si se opta por financiación hipotecaria, la formalización de la escritura pública devenga AJD, pero este impuesto lo paga la entidad financiera.

* **Tenencia:** Los impuestos que gravan la propiedad de una vivienda en España son el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF). La vivienda habitual goza de una exención de hasta 300.000 euros en ambos impuestos. El valor que supere este umbral se integra en la base imponible, teniendo en cuenta los diferentes umbrales de patrimonio a partir de los cuales se activan estos impuestos.

**Incentivos y deducciones en el IRPF:** La deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF se eliminó para adquisiciones posteriores al 1 de enero de 2013, manteniéndose solo para casos anteriores. Como alternativa, se ha implementado una deducción por obras de mejora de la eficiencia energética, que requiere acreditar una mejora en la calificación energética y tiene límites y porcentajes variables según el tipo de intervención y el nivel de ahorro energético





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vivienda Fiscalidad IRPF Impuestos Propiedad Inmobiliaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Falta de energía nuclear y baja inercia, claves del apagón de 2025 según informe del SenadoAudios revelan que técnicos de Red Eléctrica alertaron sobre la falta de energía nuclear y la escasa inercia en el sistema eléctrico días antes del apagón del 28 de abril de 2025. El informe de la Comisión de Investigación del Senado señala estas deficiencias como causas principales, indicando que el sistema no podía prescindir de las centrales nucleares para mantener la estabilidad. Red Eléctrica ha incrementado operaciones 'antiapagones' y solicita la disponibilidad de centrales nucleares para controlar la tensión y evitar futuras interrupciones.

Read more »

Las claves fiscales de Mutuactivos para inversores ante la nueva campaña de la rentaPara reducir la factura con Hacienda la gestora de fondos de inversión y de pensiones de Mutua Madrileña recuerda algunas de las ventajas de los productos financieros.

Read more »

Claves de la regularización de inmigrantes que empieza hoy en España: cómo hacer la solicitud onlineHoy comienza la tramitación online y se abre la opción de citas para la solicitud presencial.

Read more »

Claves del acuerdo del PP y Vox en Extremadura: endurecimiento de políticas migratorias y menos impuestosRepasamos las claves del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura que asegura el gobierno de María Guardiola a lo largo de la siguiente legislatura

Read more »

Petróleo, alimentos y productos químicos: claves de la relación comercial entre España y BrasilEn las relaciones comerciales entre España y Brasil destacan el petróleo, los alimentos, bebidas y tabaco y los productos químicos

Read more »

Rusedski revela las claves para vencer a Alcaraz y Sinner: "Es más difícil superar a Jannik"El extenista Greg Rusedski analiza las diferencias entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, destacando la solidez del italiano y las áreas donde el español es más vulnerable. También reflexiona sobre las prioridades de ambos jugadores en su búsqueda por la gloria en el tenis.

Read more »