El Koh-i-Noor: historia, polémica y reclamos de devolución

El diamante Koh-i-Noor, parte de las joyas de la Corona británica desde 1849, tiene una historia fascinante y controvertida, marcada por invasiones, guerras y reclamos de devolución por parte de varios países. Su legado sigue siendo objeto de debate en la actualidad.

El Koh-i-Noor, uno de los diamantes más famosos y polémicos del mundo, ha sido objeto de disputas históricas y reclamos de devolución por parte de varios países, entre ellos India, Pakistán, Afganistán e Irán.

Este diamante, que forma parte de las joyas de la Corona británica desde 1849, ha tenido una historia fascinante y turbulenta, marcada por invasiones, guerras y cambios de poder. Su nombre, que significa 'Montaña de luz' en persa, refleja su esplendor y valor incalculable. La historia del Koh-i-Noor se remonta a siglos atrás, cuando adornaba el trono del gobernante mogol Sha Jahan en el siglo XVII.

Sin embargo, su viaje comenzó a cambiar en 1739, cuando el gobernante persa Nader Shah invadió Delhi y se llevó el diamante como parte de un enorme botín que, según se dice, requirió 700 elefantes, 4.000 camellos y 12.000 caballos para transportarlo. Desde entonces, el diamante pasó por manos de diversos gobernantes y dinastías, incluyendo el reino de Afganistán, hasta que finalmente fue adquirido por la Compañía Británica de las Indias Orientales.

La forma en que el Koh-i-Noor llegó a manos de los británicos es controvertida. Según la periodista de la BBC y coautora de un libro sobre el diamante, Anita Anand, no hay evidencia de que haya sido un regalo, sino más bien un botín de guerra. Tras la muerte del maharajá Ranjit Singh en 1839, los británicos desplegaron tropas alrededor de la frontera, lo que desencadenó una guerra que terminó con la victoria británica.

El diamante fue llevado a Inglaterra como un trofeo de guerra y, en la década de 1850, el príncipe Alberto ordenó que fuera recortado para aumentar su brillo. Finalmente, fue incorporado a la corona de la Reina Madre Isabel y se usó en la coronación de Jorge VI en 1937. Aunque el Koh-i-Noor ha sido exhibido en la Torre de Londres junto con otras 2.800 piedras preciosas, su legado sigue siendo objeto de debate y reclamos de devolución.

Recientemente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su opinión sobre la devolución del diamante a India durante la visita del rey Carlos III a la ciudad. Este no es el primer reclamo de este tipo, ya que en 2023, cuando Carlos III ascendió al trono, la corona de la Reina Madre no fue utilizada, lo que generó especulaciones sobre el futuro del diamante.

La historia del Koh-i-Noor no solo es un testimonio de la riqueza y el poder, sino también de las complejidades políticas y éticas que rodean a los objetos de valor histórico. Su legado continúa siendo un tema de discusión en la actualidad, mientras que su futuro sigue siendo incierto





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