El Kia EV3, el SUV coreano que está desafiando a Tesla en España

El Kia EV3 se ha convertido en el segundo SUV eléctrico más vendido en España, desafiando a los líderes del mercado como Tesla y BYD. Con un precio competitivo, una buena autonomía y un espacio interior generoso, el Kia EV3 está resultando ser una gran opción para los compradores de vehículos eléctricos en el país.

Cuando parecía que el liderazgo del mercado eléctrico en España iba a estar entre Tesla y la china BYD , un SUV coreano ha roto todas las previsiones y se ha convertido en la gran revelación del mercado. Hablamos, concretamente, del Kia EV3, que ya es el segundo modelo 100% eléctrico más vendido en España con 3.682 unidades matriculadas hasta agosto y casi un 6% de cuota de mercado, según datos de Anfac. El Kia EV3 está disponible desde 22.900 euros con ayudas y financiación.

Al Kia EV3 sólo lo supera el Tesla Model 3 con 5.691 unidades matriculadas en el acumulado del año y un 9,2% de cuota de mercado. El SUV eléctrico coreano supera en ventas al Tesla Model Y, el eléctrico más vendido en todo el mundo y que completa el podio en España con 3.570 entregas hasta agosto y una cuota de mercado del 5,8%. El Kia EV3, que lleva menos de un año a la venta, ha protagonizado el mejor estreno de un coche eléctrico en España en los últimos tiempos. El SUV coreano ya fue la gran sensación del mercado en los últimos meses de 2024 y debutó a lo grande con 776 unidades matriculadas entre octubre y diciembre. El Kia EV3 mide 4,3 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,56 de alto. Los buenos resultados cosechados hasta agosto confirman que el SUV eléctrico de Kia será uno de los grandes protagonistas de 2025 desafiando el liderazgo de Tesla y de los fabricantes chinos como BYD o a la francesa Renault, que también se ha apuntado a la 'pelea' gracias a la buena acogida en el mercado del Renault 5 eléctrico, cuarto en el ránking de ventas con 3.017 unidades matriculadas en lo que llevamos de año.\Al Kia EV3 lo avalan un tamaño compacto y apropiado para una amplia variedad de usos y clientes, un gran espacio interior, tecnología de última generación, una autonomía de hasta 605 kilómetros y, no menos importante, un precio realmente competitivo: desde 22.900 euros con todas las ayudas (plan Moves III y CAE) y financiación con Banco Cetelem. El Kia EV3 ofrece una autonomía de hasta 605 kilómetros en ciclo combinado WLTP. El Kia EV3 mide 4,3 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,56 de alto. Además de ser el SUV más ancho de su segmento, tiene una distancia entre ejes de 2,68 metros, la misma que el Kia Sportage, que mide 22 centímetros más que el EV3. Esto explica el enorme espacio interior del SUV eléctrico, que también aporta un generoso maletero de 460 litros y un compartimento delantero adicional de 25 litros. La gama del Kia EV3 es muy sencilla, con un único motor eléctrico de 204 CV acoplado al eje delantero y dos baterías: una de 58,3 kWh con la que homologa 436 kilómetros de autonomía y otra de 81,4 kWh que le otorga un alcance de hasta 605 kilómetros con una sola carga. El Kia EV3 ofrece un amplio equipamiento interior. \Precio El precio es otro de sus puntos fuertes y lo que, definitivamente, convierte al Kia EV3 en uno de los coches eléctricos más interesantes del mercado. La versión de acceso con 204 CV y la batería de 58,3 kWh, que otorga 436 km de autonomía, está disponible desde 22.900 euros. Este precio incluye el descuento de la ayuda de 7.000 euros del programa Moves III y el descuento de 800 euros por el Plan CAE (Certificado de Ahorro Energético). Además, el precio está sujeto a financiación con Banco Cetelem a través de la campaña FlexiPlan con un plazo mínimo y permanencia de 36 meses. El Kia EV3 ofrece un amplio espacio interior en las plazas traseras. La versión Long Range (gran autonomía) con motor de 204 CV y la batería de 81,4 kWh, que proporciona un rango de hasta 605 kilómetros, está a la venta desde 27.870 euros, también con las ayudas y campaña de financiación. Esta versión con un precio inferior a 28.000 euros convierte al EV3 en uno de los modelos eléctricos más interesantes y con mejor relación precio-autonomía del mercado. El Kia EV3 tiene un maletero de 485 litros.





