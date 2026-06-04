El Kennedy Center ordena retirar el nombre de Donald Trump tras orden judicial

El director jurídico del Kennedy Center emitió un memorando para eliminar el nombre de Donald Trump del edificio y documentación, cumpliendo con una orden judicial que determinó que solo el Congreso puede cambiar el nombre oficial del centro de artes escénicas.

El director jurídico del Kennedy Center emitió un memorando este jueves ordenando al personal retirar el nombre de Donald Trump del edificio antes del 12 de junio, en cumplimiento de una orden judicial reciente.

Según el documento, se instruyó actualizar de inmediato parte de la documentación del centro, incluidas las firmas de correo electrónico y los materiales promocionales, para eliminar cualquier referencia al expresidente. El memorando, reportado primero por The Washington Post, especifica que los cambios en plantillas, formularios, señalización, folletos y páginas del sitio web deben completarse a más tardar el 12 de junio de 2026.

Esta medida representa un revés para los intentos de Trump por controlar el Kennedy Center y dejar su huella en la capital del país. Su toma de control comenzó a inicios de su segundo mandato, cuando desmanteló la junta existente e instaló aliados. La semana pasada, un juez federal bloqueó el cierre temporal del centro por una renovación de varios años y determinó que la junta violó la ley al añadir el nombre de Trump al recinto de artes escénicas.

El juez Casey Cooper concluyó que la ley fundacional "deja absolutely claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede llevar ningún otro nombre formal". Señaló que "el Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y solo el Congreso puede cambiarlo" y dio a los funcionarios dos semanas para retirar señalización y actualizar el sitio web eliminando referencias a "Trump Kennedy Center" o "Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts".

Tras el fallo, Trump sugirió en Truth Social que transferiría el control al Congreso, instruyendo al Departamento de Comercio para coordinar una "transferencia plena" de la institución. Afirmó que, aunque se sentía "injustamente" tratado, no tenía "ningún interés en continuar" a menos que fuera "libre" de hacer lo que quisiera.

Previo al cierre planeado, la tienda de regalos del centro ofrecía mercancía con la marca "Kennedy Center" con un 30% de descuento, un mapa en el estacionamiento mostraba la etiqueta "Trump Kennedy Center", y los programas de producción llevaban impreso "Trump". Sin embargo, algunos elementos como vasos de concesión, carteles en el gran vestíbulo y entradas digitales aún mantenían el nombre original. CNN contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la orden de retirar el nombre de Trump. Con información de Devan Cole, de CNN





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