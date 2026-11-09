El juicio político a Pete Hegseth define el poder de Trump tras las intermedias

Trump refuerza su autoridad con Stephen Miller mientras el juicio contra el secretario de Defensa Pete Hegseth prueba los límites del poder ejecutivo republicano.

La administración Trump enfrenta una de sus primeras y más significativas pruebas de poder ejecutivo con el juicio político anunciado contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, justo una semana después de las elecciones intermedias que redujeron el control republicano en el Congreso. En lugar de moderar su estilo de liderazgo o reconocer las señales de alerta enviadas por los votantes, el presidente Donald Trump ha optado por una postura de firmeza agresiva, nombrando a Stephen Miller, conocido por sus políticas duras, como secretario general de la Casa Blanca para centralizar aún más la toma de decisiones en la esfera inmediata del presidente.

Nombramiento de Miller refuerza la línea dura ejecutiva

El nombramiento de Stephen Miller sirve como la respuesta inequívoca de la Casa Blanca a la debacle electoral de los republicanos, señalando que la nueva era política se caracterizará por una aplicación aún más intensa de la autoridad presidencial sin concesiones a la oposición. Esta estrategia de reafirmación del poder chocará frontalmente con las intenciones del nuevo Congreso democrático, donde figuras como el secretario de Justicia Todd Blanche advirtieron abiertamente a los demócratas en una entrevista con CNN el domingo 16 de noviembre que debían estar "preocupados" si planeaban ejercer sus prerrogativas constitucionales para investigar a la administración.

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Blanche desafía a los demócratas sobre las investigaciones

La postura legalista y confrontacional se hizo evidente cuando Todd Blanche declaró a Dana Bash en el programa "State of the Union" que las acusaciones sin fundamentos corriendo de un lado para otro deberían ser motivo de preocupación tanto para él como para el presidente Trump, quien exigió al Departamento de Justicia que abriera investigaciones penales sobre las actividades de los legisladores. Sin embargo, el representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, respondió con firmeza que la nueva mayoría no se amedrentará ante estas amenazas, reafirmando que la Constitución deja muy claro que es su labor supervisar al poder ejecutivo y no permitir que se impida una supervisión real del gobierno.

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La batalla republicana interna sobre Hegseth

El juicio político contra el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien se enfrenta a críticas crecientes por su gestión de la guerra de Irán y un video controversial que decía "lucha, lucha, lucha", sirve principalmente para poner a prueba cuánto ha dañado la situación interna la autoridad de Trump entre sus propios allegados. El representante republicano Thomas Massie planea presentar artículos de juicio político contra Hegseth esta semana, aprovechando el clima de volatilidad política, mientras que el representante James Comer, a pesar de su lealtad al presidente y su derrota en primarias, expresó públicamente sus reservas sobre la capacidad de Hegseth para liderar el Pentágono, enviando una señal de fractura dentro del partido.

Impacto en la financiación y el cierre del Gobierno

Aunque la Casa Blanca sigue respaldando oficialmente a Hegseth, con Trump declarando que su secretario de Defensa está haciendo "un muy buen trabajo", la viabilidad del funcionario podría verse socavada si los miembros del Partido Republicano deciden priorizar su propia supervivencia electoral sobre la lealtad presidencial. El drama del juicio político se desarrollará en paralelo a los últimos estertores del Congreso saliente liderado por los republicanos, quienes deben aprobar un proyecto de ley de financiación antes del 11 de diciembre para evitar el cierre del Gobierno, lo que añade una presión temporal crítica que podría influir en las negociaciones y la supervivencia del gabinete de Trump.