El juicio Musk-Altman sobre OpenAI termina con victoria legal para Sam Altman y cuestiona la coherencia de la demanda

Un juicio que enfrentó a Elon Musk y Sam Altman por la gobernanza de OpenAI ha concluido con una sentencia favorable a Altman. El caso, que exploró fiduciariamente y de enriquecimiento injusto, también expuso profundas tensiones sobre el modelo de negocio de la IA y la credibilidad personal. La jueza desestimó la demanda de Musk al considerarla vaga y tardía, mientras que la estrategia de centrarse en el carácter de Altman no logró convencer.

El juicio entre Elon Musk y Sam Altman , centrado en la Gobernanza de OpenAI, ha concluido con un veredicto favorable para Altman y su equipo.

Este caso, que ha dominado los titulares tecnológicos, no solo versa sobre fideicomisos y enriquecimiento injusto, sino que también ha desenterrado un profundo conflicto filosófico y personal sobre el futuro de la inteligencia artificial. El artista judicial que dibujaba a los testigos encontró en Altman un sujeto difícil, destacando sus cejas expresivas y su aire de ansiedad constante, un reflejo posible de la incertidumbre generada por el escrutinio público y la demanda.

Musk, por su parte, presentó una batalla legal que, desde el principio, se preveía complicada dada su impopularidad ante un jurado de la Bahía de San Francisco y su estilo de testigo combativo. Los abogados de Altman buildingán una defensa jurídica sólida, argumentando que la demanda de Musk era imprecisa, confusa y presentada fuera de plazo, lo que impediría a cualquier tribunal federal desmantelar la estructura corporativa de OpenAI.

Además, plantearon la duda fundamental de por qué una entidad que supuestamente necesitaba una estructura sin ánimo de lucro mantuvo durante años un modelo híbrido que generaba enormes ganancias para una subsidiaria con fines de lucro. Aunque la defensa jurídica fue prolija, en ocasiones falló en abordar con suficiente contundencia esta aparente contradicción, dejando un resquicio para la narrativa de Musk.

El abogado de Musk, Molo, centró su estrategia en la credibilidad personal de Altman, presentando testimonios de socios comerciales que lo tachaban de engañoso. En su alegato final, declaró que la credibilidad de Altman era el eje central del caso, una apuesta arriesgada dado el entorno del jurado.

Sin embargo, la jueza, cuya decisión final era vinculante, se mostró escéptica ante el argumento de Musk sobre la supuesta imprudencia de OpenAI, etiquetándolo de ironía monumental, especialmente considerando que Musk había fundado xAI, una empresa con ánimo de lucro. Este detalle, junto con la falta de pruebas documentales contundentes y la application de la prescripción, debilitó la posición de Musk.

La jueza finalmente falló a favor de Altman, desestimando las demandas por no cumplir los criterios legales necesarios, cerrando así un capítulo judicial pero dejando abierta la guerra ideológica por el alma de la IA





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