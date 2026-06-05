El juez Villegas señala que "todo apunta" a la imputación de Pedro Sánchez en el caso Leire Díez y critica las reuniones de Mercedes González

El magistrado Jesús Villegas afirma que la hipótesis de imputar al presidente del Gobierno está sobre la mesa y sugiere que las reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez podrían buscar influir en la justicia. Aumenta la presión sobre Mercedes González y se aborda la politización del poder judicial.

El juez Jesús Villegas ha declarado que existe una hipótesis sólida sobre la posible imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en el caso relacionado con Leire Díez.

Según sus palabras, "todo apunta en ese sentido", aunque subraya que los indicios deben consolidarse. Villegas muestra su incredulidad ante nuevas informaciones que sugieren que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se habría reunido con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, para tratar asuntos personales, cuando anteriormente lo había negado. El magistrado recalca su postura: "Yo no me reúno con delincuentes en mi tiempo libre" y califica de vergüenza cualquier contacto con personas involucradas en actividades ilícitas.

El caso ha generado una gran polémica por las supuestas reuniones entre Leire Díez, considerada persona de confianza de Mercedes González, y la propia directora de la Guardia Civil, hasta en tres ocasiones según el sumario. Jesús Villegas sugiere que tales encuentros podrían buscar influir en procesos judiciales o lograr el archivo de casos que afecten a corruptos.

Además, el juez ha expresado su apoyo a los guardias civiles y ha criticado la politización de las instituciones, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, al que se refiere como un órgano designado por políticos. Para él, la carrera judicial debería basarse únicamente en mérito y capacidad, no en "dedazo político".

En el plano político, el portavoz de guardias civiles ha acusado a Mercedes González de faltar a la verdad sobre las reuniones con Leire Díez, lo que ha incrementado la presión sobre su figura. Algunas voces, como la de la analista Ainhoa Martínez, consideran inminente su cese.

Mientras tanto, el arzobispo de Madrid, José Cobo, ha hecho un llamamiento a la unidad durante la visita del papa León XIV, pidiendo que "en el hemiciclo, que se reúnan todos y no haya gritos ese día". Por otro lado, en el ámbito de entretenimiento, Pastora Soler ha sustituido a Lolita como jurado en el programa "Tu cara me suena" de Antena 3





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