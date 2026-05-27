El juez señala a la cúpula del PSOE: el auto de las cloacas sitúa a Santos Cerdán y a la gerente del partido en una trama criminal

Un auto del juez Santiago Pedraz, al que accede EL MUNDO, sitúa el inicio de una presunta organización criminal en el PSOE tras la imputación de Begoña Gómez. La UCO registra Ferraz en busca de pruebas sobre una trama para desestabilizar causas judiciales contra el partido y el Gobierno.

El juez instructor Santiago Pedraz ha redactado un auto que señala directamente a la cúpula del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) en relación con una presunta organización criminal que habría actuado desde dentro de la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Según el documento, al que tuvo acceso exclusivo el diario EL MUNDO, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría puesto a disposición de esta trama la estructura y los recursos del partido. El auto judicial describe cómo la supuesta red, que contaba con la participación de la gerente del PSOE, utilizó las instalaciones, el personal y los fondos del partido para llevar a cabo actividades encaminadas a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

El juez Pedraz establece que la trama habría comenzado sus actividades tras la Carta a la Ciudadanía difundida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un contexto en el que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo imputada. La investigación, que se sigue en la Audiencia Nacional bajo el nombre de 'caso Leire', se centra en delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede de Ferraz para requisar documentación sobre contratos y facturas que pudieran acreditar el funcionamiento de esta red. El juez subraya que el PSOE, desde sus inicios, sostuvo el coste de la actividad de la organización, permitió que se sirviera de su personal para labores administrativas, aportó sus dependencias para reuniones y sufragó la logística de algunos miembros.

Respecto a Cerdán, el magistrado le atribuye un 'rol superior' en la trama, habiendo ordenado el pago a la denominada 'fontanera del PSOE'. Sobre la gerente del partido, Pedraz indica que emitía órdenes de encargo para elaborar facturas mendaces que permitían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez, y que al menos podría ser considerada cómplice de los delitos, o autora de falsedad en documento mercantil.

La causa permanece bajo secreto de sumario y las actuaciones han revuelto el panorama político al apuntar al corazón de la dirección del principal partido de la oposición, en un momento de tensiones institucionales





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