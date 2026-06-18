El juez rechaza medidas cautelares para Zapatero en el caso Plus Ultra y las joyas halladas en su despacho

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez que instruye el caso Plus Ultra y negó haber influido en el rescate de la aerolínea. El magistrado no le impuso medidas cautelares, pero advirtió que aún quedan datos por investigar.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , declaró durante más de tres horas ante el juez que instruye el caso Plus Ultra, Joaquín Bosch, en relación con la investigación sobre un posible soborno vinculado al rescate de la aerolínea y las joyas halladas en su despacho.

Zapatero negó haber influido en la decisión del Gobierno de rescatar a la compañía aérea y se negó a declarar sobre el origen de las alhajas, encontradas en una caja fuerte de su despacho durante un registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El magistrado optó por no imponerle medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prisión provisional, a pesar de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.

Según el juez, Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios que apuntan a su posible implicación en los hechos investigados, especialmente en lo referente a los pagos recibidos por su socio Julio Martínez y la actividad de la empresa de sus hijas, Whathefav. Durante su declaración, Zapatero defendió la legalidad de las empresas de sus hijas y afirmó que Whathefav tenía actividad real y clientes propios, contradiciendo la versión de la UDEF, que sostiene que la sociedad recibió fondos vinculados a la presunta trama.

El juez Calama consideró "razonable" no adoptar medidas cautelares en este momento, pero advirtió que aún quedan datos relevantes por conocer de los registros y es previsible que se acuerden nuevas actuaciones judiciales en los próximos días. Entre la prueba incorporada al sumario se encuentran los mensajes interceptados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations al exaccionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en 2021, que podrían contener información clave.

El expresidente, en un mensaje final, pidió confianza y aseguró que "la verdad se abrirá paso". La investigación sigue abierta y el juez instructor analiza si los hechos podrían haber prescrito, dependiendo de cuándo se produjeron las supuestas entregas de dinero o regalos. El caso ha reabierto el debate sobre el código de buen gobierno que Zapatero impulsó en 2005 y ha puesto el foco en la actividad de sus familiares directos tras su paso por la presidencia





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