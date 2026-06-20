El juez Peinado retrasa medidas cautelares para Begoña Gómez y abre nueva investigación contra Barrabés

El magistrado que instruye el caso de Begoña Gómez no resuelve sobre las solicitudes de prisión preventiva o comparecencia periodicidad presentadas por acusaciones ultra, mientras crea una pieza separada por un contrato público. El futuro del caso depende ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez Peinado mantiene en suspenso la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, mientras amplía la investigación hacia el empresario Juan Carlos Barrabés .

Las acusaciones populares de extrema derecha han solicitado la retirada del pasaporte de Gómez y su comparecencia periódica cada quince días, peticiones que aún no han sido respondidas por el magistrado. Este retraso se produce en la fase final de la instrucción, a pocos meses de la jubilación del juez, y después de que ya intentara en una ocasión elevar el caso a juicio oral sin allegar una lista clara de indicios.

La nueva línea de investigación se centra en un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que incluía una empresa de Barrabés, aunque el juez ha aclarado que esta pieza separada solo afecta a este último y no a Gómez. El futuro procesal de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés quedará en manos de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que debe resolver los múltiples recursos presentados contra la labor instructora de Peinado.

Este tribunal superior ha intervenido en varias ocasiones para corregir excesos del juez, como la apertura de líneas de investigación infundadas o la práctica de diligencias mientras Barrabés estaba hospitalizado. Los magistrados ya advirtieron que no se puede buscar la verdad real a cualquier costo. Entre los asuntos pendientes está la impugnación de la decisión de derivar el caso a un jurado popular, un camino que el juez ha intentado en dos oportunidades sin éxito formal hasta ahora.

La causa se originó a partir de una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, basada en bulos y filtraciones periodísticas, contra Begoña Gómez. Peinado llegó a investigar múltiples aspectos de su trayectoria profesional, desde sus estudios en la Universidad Complutense hasta su empleo en el Africa Center del IE y su relación con Barrabés, e incluso exploró la hipótesis de una supuesta intervención suya en el rescate de Air Europa.

La Audiencia Provincial, sin embargo, fue cercando estas líneas una a una, obligando al juez a desistir de pesquisas como las que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rastrear presiones sobre el presidente del Gobierno. El proceso ha estado marcado por la tensión política y la diatriba sobre la legalidad de los métodos investigativos, todo ello en un contexto de proximidad a la jubilación del instructor, lo que añade incertidumbre sobre su legado y la definición final del caso





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