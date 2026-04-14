El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado concluye la investigación y propone juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, tras detectar un posible uso de su posición para influir en negocios privados y captar fondos para su cátedra.

El juez Juan Carlos Peinado ha emitido un auto en el que argumenta que Begoña Gómez , esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez , utilizó su posición y relación personal para influir en negocios privados. El magistrado señala que Gómez se habría aprovechado de su estatus como cónyuge del líder del PSOE, así como de la influencia de este último en la administración pública, incluso empleando el Palacio de la Moncloa para celebrar reuniones. El auto de 39 páginas detalla los motivos por los cuales el juez propone juzgar a Begoña Gómez , a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez centra su investigación en el ascenso de Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y luego a la Presidencia del Gobierno, eventos que, según el magistrado, llevaron a decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Estas decisiones, según el auto, pudieron haberse obtenido mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional. La investigación, que comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, se ha ampliado con querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, enfocándose en la relación profesional de Gómez con la Complutense y empresarios, así como en la posible malversación de fondos públicos al contratar a Álvarez como asesora. El juez Peinado considera que este caso es inusual en España, comparándolo con prácticas de regímenes absolutistas y remitiéndose al reinado de Fernando VII.

El juez sostiene que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra Gómez y su asesora por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, aunque archiva el delito de intrusismo por falta de pruebas. Según la investigación, el juez cree que Gómez impulsó la captación de fondos privados, no para la cátedra universitaria pública, sino para su patrimonio personal, ofreciendo a cambio una ventaja competitiva a las empresas involucradas, gracias a su cercanía con la administración pública y al hecho de ser esposa del presidente del gobierno. Como ejemplo de esta supuesta corrupción, el magistrado destaca una carta de apoyo de Gómez a una unión de empresas vinculada con Barrabés, firmada en julio de 2020, coincidiendo con reuniones del empresario en la Moncloa y la visita del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, al complejo presidencial. El juez resalta que la carta se firmó después de que Gómez registrara el nombre de la cátedra como marca. El juez analiza detalladamente el encuentro entre Goyache y Gómez en Moncloa y la afirmación del vicerrector Juan Carlos Doadrio. El magistrado también pone el foco en la participación de Reale Seguros como patrocinador de la cátedra, que aportó 60.000 euros. El contacto con la compañía, según el juez, se produjo a través de un amigo del presidente.

El juez analiza la relación entre la esposa del presidente y la captación de fondos para la cátedra que lideraba en la Universidad Complutense. La investigación revela la participación de empresarios y la supuesta influencia ejercida sobre la administración pública. El auto judicial detalla cómo Begoña Gómez, según la investigación, utilizó su posición para beneficiar a ciertas empresas y proyectos. El caso ha generado controversia y ha llevado a un debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. La supuesta implicación de la esposa del presidente ha intensificado la atención mediática y política sobre el asunto, con implicaciones potenciales para la imagen del gobierno. La investigación judicial continúa, y se espera que se revelen más detalles sobre las acusaciones y las pruebas presentadas.





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