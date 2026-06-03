El juez Peinado pospone al 15 de junio la audiencia preliminar de Begoña Gómez y recuerda su obligación de comparecer

El magistrado Juan Carlos Peinado ha reprogramado para el 15 de junio la audiencia preliminar en la que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será interrogada como acusada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. La decisión se produce tras una solicitud de aplazamiento de su defensa debido a un conflicto de agenda. Peinado subraya que todos los investigados deberán comparecer personalmente y advierte sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares en caso de inasistencia. También están citados la Fiscalía, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.

El juez instructor Juan Carlos Peinado ha decidido posponer la audiencia preliminar fijada inicialmente para el 9 de junio hasta el próximo 15 de junio, a las 18:00 horas.

La reprogramación responde a una petición formulada por el abogado de Begoña Gómez, quien alegó que ya tenía agendado otro procedimiento judicial en la fecha original. En el auto judicial, el magistrado insiste en la obligación de comparecer personalmente tanto para Gómez como para los otros dos investigados: su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Peinado señala que, en caso de no asistir, podría decretar medidas cautelares para garantizar su presencia, llegando incluso a ordenar que sean conducidos por la fuerza pública. La causa investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, en relación con actividades de la Universidad Complutense de Madrid.

A la vista también han sido convocados el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares personadas -lideradas por la organización Hazte Oír- y la propia Universidad Complutense como acusación particular. Este paso procesal busca esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido estos hechos y determinar la posible responsabilidad penal de los implicados, en un caso que ha generado una gran expectación mediática y política





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