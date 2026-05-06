El juez Peinado mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez y rechaza los recursos de su defensa

El magistrado Juan Carlos Peinado desestima los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y otros implicados, manteniendo abierta la causa y enviando el caso a un tribunal de jurado popular. La investigación, que incluye delitos como tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, sigue adelante a pesar de los informes periciales presentados por la defensa que afirman la inocencia de Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado ha mantenido abierta la causa contra Begoña Gómez , la esposa del presidente del Gobierno, rechazando los recursos presentados por su defensa y otros implicados que pedían el archivo de la investigación.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Peinado desestima las solicitudes de Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, quienes buscaban evitar que el caso fuera remitido a un tribunal de jurado popular. La Fiscalía también se había adherido a esta petición, pero el magistrado ha decidido seguir adelante con el proceso judicial.

En otro auto, Peinado rechaza el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la resolución del pasado 2 de diciembre, en la que se acordó solicitar información a la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre los requisitos para suscribir pliegos de condiciones técnicas en la institución. Hace una semana, la defensa de Begoña Gómez presentó un nuevo informe pericial que asegura que su trabajo en la cátedra que codirigió no causó perjuicio económico a la universidad, sino que generó un superávit de casi 13.000 euros.

Este informe, firmado por el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario Jesús Rodríguez Márquez, se suma a otros dos presentados anteriormente por la defensa para respaldar la labor de Gómez en la universidad. El juez Peinado cerró la instrucción del caso el pasado 11 de abril y propuso juzgar a Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La investigación se centra en una supuesta apropiación indebida de software creado en el marco de la cátedra que Gómez codirigió, aunque su defensa sostiene que su gestión fue beneficiosa para la entidad pública. La causa ha generado un intenso debate político y jurídico, con posturas enfrentadas sobre la legalidad de las acciones de Gómez y su posible influencia en la gestión de recursos públicos.

Mientras la defensa insiste en la inocencia de su clienta, la Fiscalía y la acusación particular mantienen su postura de que se cometieron irregularidades que deben ser juzgadas





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Begoña Gómez Juan Carlos Peinado Traáfico De Influencias Malversación De Caudales Públicos Universidad Complutense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Absuelta Pilar Baselga del delito de injurias contra Begoña GómezLa ultraderechista Pilar Baselga ha sido absuelta del delito de injurias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por sus afirmaciones sobre una supuesta transexualidad y origen familiar. La jueza considera que las expresiones no tienen relevancia penal y se amparan en el derecho de crítica y el humor satírico.

Read more »

Absuelven a Pilar Baselga por llamar 'Begoño' a Begoña GómezUna jueza ha absuelto a Pilar Baselga de cargos de injurias graves tras referirse a Begoña Gómez como 'Begoño' y difundir bulos sobre ella, considerando las expresiones como 'humor satírico'.

Read more »

Juan Urdangarin presenta a su novia Sophia Khan a Don Juan CarlosJuan Urdangarin habría presentado a su novia, Sophia Khan, a su abuelo, Don Juan Carlos, durante una celebración en Abu Dabi. La relación de la pareja, que comenzó hace más de un año y medio, parece avanzar hacia un compromiso futuro.

Read more »

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber tenido una relación de amistad con Juan Carlos BarrabésLos detalles: La esposa del presidente del Gobierno asegura que no le consta que Barrabés se jactase de su cercanía o de una supuesta amistad con ella para influir en Red.es.

Read more »

Begoña Gómez declara ante la Fiscalía Europea sobre los contratos de Red.esLa esposa del presidente Pedro Sánchez testifica sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y la carta de recomendación que le escribió, en el marco de la investigación sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Read more »

El honor dañado de Begoña GómezLa sentencia que ha absuelto a una activista ultra del delito de injurias contra la mujer del presidente del Gobierno es un desastre y permite preguntarnos si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de...

Read more »