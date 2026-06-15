El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminal con obligación de comparecencia personal

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar con obligación de comparecencia personal, junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta citación pone fin a la fase de instrucción y abre la puerta a un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por cargos de corrupción, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El magistrado retrasó la fecha original del 9 de junio tras una petición del abogado de Gómez. Se prevén medidas de seguridad similares a las de anteriores comparecencias. Las acusaciones particulares, Hazte Oír y la UCM, participarán en la audiencia, donde podrán solicitar medidas cautelares. Los hechos investigados desde abril de 2024 se centran en la cátedra de la Complutense que codirigía Gómez, el software desarrollado y las labores de su asesora. La defensa de Gómez pide su absolución, mientras la Fiscalía aboga por el archivo. Las acusaciones populares piden penas de hasta 22 años de prisión.

El juez Juan Carlos Peinado ha emitido una citación para Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para una audiencia preliminar a la que tiene la obligación de comparecer en persona.

También han sido citados su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta audiencia marca el final de la fase de instrucción y precede al envío de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para un posible juicio con jurado popular. Los tres procesados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

La fecha original de la audiencia, fijada para el 9 de junio, se retrasó tras una petición de aplazamiento del abogado de Gómez, Antonio Camacho, quien alegó un conflicto de agenda con otro procedimiento. El magistrado fundamentó la necesidad de comparecencia personal en el riesgo de que, dadas las altas penas solicitadas, pudieran adoptarse conductas tendentes a eludir la acción de la justicia.

Según fuentes jurídicas, se prevé que las medidas de seguridad para el acto sean similares a las de comparecencias anteriores, por lo que Begoña Gómez accederá nuevamente a los juzgados a través del garaje por razones de seguridad. Además de los investigados y sus letrados, en la audiencia preliminar están personadas como acusaciones populares la organización Hazte Oír y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El juez suele otorgar la palabra a los abogados de las acusaciones y defensas para que expongan sus posturas, que han sido reiteradas a lo largo de la instrucción, mientras que los investigados pueden decidir si intervienen o no. Tras la audiencia, las acusaciones podrán solicitar medidas cautelares, cuya resolución correspondería a una vistilla posterior. Los hechos objeto de investigación giraban en torno a la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la UCM, el software desarrollado en dicha cátedra, y las labores desempeñadas por su asesora Cristina Álvarez, actividades que, según el juez, se entrelazaban con la esfera profesional y privada de la esposa del presidente.

Entre las líneas de investigación destacan: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés, la gestión de la cátedra y los másteres que codirigía, la presunta apropiación indebida del software de la cátedra y el nombramiento de Álvarez como asesora. La defensa de Begoña Gómez ha solicitado su absolución, argumentando que los hechos no son constitutivos de delito y acusando a las acusaciones de actuar con mala fe.

Por su parte, el Ministerio Fiscal pidió el archivo del caso y avanzó que, si la Audiencia de Madrid declara procedente la apertura de juicio oral, reclamará la absolución de los tres investigados. Respecto a las penas solicitadas por las acusaciones populares, se reclaman siete años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años para Cristina Álvarez por supuesta malversación y cooperación necesaria en los delitos atribuidos a Gómez, y seis años para Juan Carlos Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Las acusaciones han solicitado la adopción de medidas cautelares para los tres procesados, que incluyen la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, basándose en el "evidente y fundado riesgo de fuga" derivado de las elevadas penas solicitadas. El juez Peinado ha estado instruyendo el caso desde abril de 2024, centrándose en los hechos relacionados con la cátedra universitaria, el software asociado y las funciones de la asesora





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