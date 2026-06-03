El juez Pedraz reclama unificar las causas contra Leire Díez y Messi sigue ampliando su palmarés

El juez Pedraz reclama unificar y asumir las dos causas sobre maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue a personas o instituciones cuya vida y obra ejemplares hayan contribuido de forma extraordinaria al perfeccionamiento, promoción o difusión de la práctica deportiva. Lionel Messi sigue ampliando un palmarés sin parangón, con títulos y distinciones tanto colectivas como individuales que lo sitúan en la conversación permanente sobre el mejor futbolista de todos los tiempos.

El juez Pedraz reclama unificar y asumir las dos causas sobre maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue a personas o instituciones cuya vida y obra ejemplares hayan contribuido de forma extraordinaria al perfeccionamiento, promoción o difusión de la práctica deportiva.

Lionel Messi sigue ampliando un palmarés sin parangón, con títulos y distinciones tanto colectivas como individuales que lo sitúan en la conversación permanente sobre el mejor futbolista de todos los tiempos. La actualidad de esta noticia se actualizará en breve.

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