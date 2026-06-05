El juez Pedraz rechaza devolver a Gaspar Zarrías los expedientes de sus clientes incautados en el registro

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado la petición del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías para recuperar todos los documentos de su despacho profesional que fueron incautados por la UCO en el marco del 'caso Leire'. Zarrías considera la incautación ilegal, pero el magistrado sostiene que el material puede ser relevante para la investigación sobre presuntos pagos del PSOE para obtener información sobre jueces y fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado la solicitud del expolítico andaluz Gaspar Zarrías , quien reclamaba la devolución de toda la documentación incautada en el registro de su despacho profesional en Madrid, realizado por la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil a finales de mayo.

Zarrías denuncia que los agentes se llevaron la totalidad de los expedientes de sus clientes desde 2015, lo que considera manifiestamente ilegal y una violación de su secreto profesional. El magistrado ha optado por mantener el material en la causa a la espera de un examen detallado, descartando por ahora la devolución solicitada.

El caso, conocido como 'caso Leire', investiga si el PSOE utilizó a Zarrías como intermediario para pagar a la empresaria Leire Díez, quien supuestamente realizaba trabajos de búsqueda de información sensible sobre jueces, fiscales y guardias civiles con el objetivo de desestabilizar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno. Zarrías reconoció ante el juzgado que abonó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas, aunque el propósito final no se habría consumado.

Su despacho, situado entre los barrios de Retiro y Estrella, fue uno de los objetivos de la operación, en la que los agentes se incautaron de una gran cantidad de carpetas y documentación. La defensa de Zarrías ha presentado un escrito urgente solicitando la devolución de los expedientes, argumentando que su actividad como abogado se ve gravemente perjudicada y que el secreto profesional de sus clientes está en riesgo.

En el documento, advierten que cualquier filtración del contenido tendría efectos perjudiciales irreparables. No obstante, el juez Pedraz ha señalado que la documentación incautada podría guardar relación con los hechos investigados y que, tras su revisión, se devolverán aquellos documentos que resulten ajenos a la causa. La decisión mantiene en vilo a Zarrías y a sus clientes, mientras la investigación prosigue su curso





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