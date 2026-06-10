El juez Pedraz investiga unos encuentros para denunciar al fiscal Anticorrupción Grinda y pide informe a la Fiscalía General

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Fiscalía General un informe sobre dos reuniones entre su secretaría técnica y un abogado que presentó denuncias y grabaciones contra el fiscal Anticorrupción José Grinda. La investigación apunta a una trama formada por el empresario Javier Pérez Dolset y la exmilitante socialista Leire Díez que, tras años de denuncias archivadas, buscó contactos en la cúpula fiscal. La Fiscalía guarda silencio y el PSOE ya entregó un archivo con la documentación de Díez que no abrió nuevas pesquisas.

El juez Santiago Pedraz , que dirige una investigación en la Audiencia Nacional , ha solicitado a la Fiscalía General del Estado un informe sobre unos supuestos encuentros entre el jefe de la Secretaría Técnica de esta institución, Diego Villafañe, y el abogado Jacobo Teijelo, en los que también participó Leire Díez .

Estos encuentros, que según fuentes próximas a la trama investigada fueron dos, habrían tenido como objeto presentar denuncias y supuestas pruebas contra el fiscal Anticorrupción José Grinda y su entorno, en relación a procedimientos judiciales como el caso del empresario Javier Pérez Dolset o el de Sandro Rosell. La Fiscalía General del Estado ha declinado comentar sobre estas reuniones.

La investigación judicial también apunta a gestiones de Díez para obtener información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, a través de una cita con el fiscal Ignacio Stampa, quien grabó el encuentro y posteriormente denunció. Toda esta dinámica se inserta en una serie de denuncias presentadas desde 2022 por el empresario Pérez Dolset, y en algunos casos por Díez, contra altos fiscales, todas las cuales fueron archivadas tras una rápida tramitación.

El PSOE, por su parte, entregó a la Fiscalía General un archivo con documentos y grabaciones aportados por Díez que, una vez derivado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no motivó la apertura de nuevas líneas de investigación. La trama, cuyos principales integrantes serían Pérez Dolset y Díez, niega haber tenido contacto con el exfiscal general Álvaro García Ortiz y denuncia la inactividad de la Fiscalía para investigar las irregularidades que señalan.

El abogado Teijelo, pieza central en estos contactos, también está vinculado a una reunión grabada con empresarios del sector de hidrocarburos en la que se interesaban por la existencia de información sensible sobre un teniente coronel de la Guardia Civil. En paralelo, Teijelo defiende ahora a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE imputado en otra causa de la Audiencia Nacional por supuesto amaño de obras públicas





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