El juez Pedraz investiga las reuniones de la fontanera del PSOE en la Fiscalía General y cita a Cristina Narbona

El juez de la Audiencia Nacional ordena a la Fiscalía General informar sobre encuentros entre abril 2024 y junio 2025 con Leire Díez y otros implicados en la presunta trama de cloacas del PSOE. También cita como testigo a Cristina Narbona y solicita información sobre una denuncia contra la magistrada Biedma.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz , ha emitido un auto en el que ordena a la Fiscalía General del Estado que informe sobre las reuniones mantenidas en su sede entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE , así como con empresarios y abogados vinculados a la presunta trama de cloacas del partido.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el instructor requiere que se especifique si estos encuentros constan en el registro de visitas de la sede de Fortuny, detallando la fecha, hora y los participantes. Además, Pedraz ha citado a declarar como testigo el próximo 10 de julio a Cristina Narbona, presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautara de una conversación entre Narbona y Leire Díez.

En dicha conversación, Díez le proponía reconducir los ataques al presidente del Gobierno, ofrecer ayuda cualificada y dar la vuelta al asunto como un calcetín, a lo que Narbona respondió que eso se lo había contado a Santos el otro día, en referencia a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. El mismo día de esa conversación, Santos Cerdán ordenó a Leire Díez desplazarse a Madrid para mantener una reunión tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En el marco de esta causa, también declarará el próximo 14 de julio en la Audiencia Nacional quien confesó haber llevado bolsas de dinero en efectivo, 90.000 euros, a la sede del PSOE en Ferraz. En total, Pedraz ha citado a 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio, entre ellos el general jefe del Estado Mayor, tres agentes de la Guardia Civil, los abogados José Aníbal Álvarez y Antonio García Cabrera, y varios empresarios.

Estas diligencias buscan profundizar en las maniobras de las cloacas del PSOE para boicotear los procedimientos judiciales que afectaban al partido, al Gobierno o a la familia del presidente. Por último, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado dirigirse a la Fiscalía Superior de Extremadura para que recabe información sobre el destino dado a la denuncia presentada el 27 de noviembre de 2024 por Luis José Sáenz de Tejada contra la magistrada Biedma, recibida en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado el 29 de noviembre de 2024 y remitida a esa fiscalía.

Esta diligencia se enmarca en el intento de profundizar en las maniobras de las cloacas del PSOE para desprestigiar a la magistrada que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La investigación del juez Pedraz sigue avanzando para esclarecer las posibles irregularidades en las reuniones y la utilización de la Fiscalía General para fines políticos





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