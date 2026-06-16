El juez ordena la detención de una actriz por no comparecer a declarar como investigada

La actriz no se presentó a la citación judicial pese al apercibimiento de detención, alegando un compromiso laboral y problemas de salud. El magistrado rechazó su declaración por videollamada y ordenó su arresto.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid ha ordenado la detención de una conocida actriz que no se presentó este lunes a declarar como investigada en una causa penal abierta contra ella.

La decisión se produjo después de que la actriz comunicara que no acudiría a la citación judicial alegando un compromiso profesional previo y problemas de salud. El magistrado había advertido en su citación que, de no comparecer, se podría acordar su detención y traslado a la sede judicial, extremo que finalmente ha ocurrido. La actriz, cuya identidad no ha sido revelada por el secreto de sumario, ya había sido citada en dos ocasiones anteriores sin éxito.

En la primera ocasión alegó que se encontraba de baja médica, y en la segunda añadió que no debía coincidir con su presunto agresor sexual en el mismo espacio judicial, petición que fue denegada por el juez. La defensa de la actriz solicitó que la declaración se realizara por videollamada para evitar ese encuentro, pero el magistrado rechazó la opción al considerar que la presencia física era necesaria para garantizar el derecho de defensa y la práctica de la prueba.

El pasado viernes, la actriz publicó un comunicado en sus redes sociales explicando que no asistiría a la cita judicial debido a un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano, en un lugar donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes. El comunicado no especificaba el lugar ni la naturaleza del trabajo. Fuentes cercanas al caso indicaron que la actriz podría estar grabando una serie en el extranjero.

Sin embargo, el juez consideró que el contrato no eximía su obligación de comparecer, por lo que emitió la orden de detención. La detención se llevó a cabo en la mañana del lunes por agentes de la Policía Nacional, que la trasladaron a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí prestó declaración ante el juez, acogida a su derecho a no declarar, y posteriormente quedó en libertad provisional sin fianza, aunque con la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal.

La causa contra la actriz está relacionada con un delito de estafa, según fuentes judiciales, aunque no se descartan otros cargos. La actriz, conocida por su participación en series de televisión y películas, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un malentendido contractual. La decisión del juez ha generado un intenso debate en el mundo judicial y mediático.

Algunos abogados penalistas critican la medida por considerarla desproporcionada, mientras que otros defienden que el juez actuó dentro de sus facultades legales para garantizar el curso del procedimiento. La actriz, por su parte, ha anunciado que recurrirá la orden de detención y la obligación de comparecer, al considerar que vulnera sus derechos fundamentales. El caso sigue en instrucción y se espera que en los próximos días se resuelva la situación procesal de la investigada





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