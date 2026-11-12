El juez Moreno exige informe al Tribunal de Cuentas sobre donaciones del PSOE

El magistrado Ismael Moreno ordena al Tribunal de Cuentas un informe en 10 días para esclarecer descuadres bancarios en las cuentas del PSOE y la desaparición de facturas.

El juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado al Tribunal de Cuentas que emita un nuevo y exhaustivo informe en un plazo de diez días. Esta diligencia judicial busca esclarecer las discrepancias detectadas en la contabilidad del PSOE respecto a las donaciones recibidas. La UCO de la Guardia Civil intervino para solicitar documentación complementaria que justifique los desfases financieros.

Desaparición de facturas y descoordinación fiscal

La Unidad Central Operativa (UCO) detectó la desaparición de facturas en la contabilidad del PSOE durante su investigación sobre financiación ilegal. Estos agentes se personaron ayer en el órgano fiscalizador tras identificar un desfase significativo entre las donaciones reportadas por el partido, los bancos y el propio Tribunal de Cuentas. El objetivo principal es determinar si el PSOE ocultó información deliberadamente o si hubo un fallo en la transmisión de datos por parte del organismo supervisor.

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Los agentes de la Guardia Civil trabajaron desde la mañana hasta las 22 horas para recabar pruebas clave. Solicitaron específicamente las hojas de trabajo utilizadas para elaborar los informes fiscales. Esta reunión bilateral buscó asegurar la colaboración plena del Tribunal de Cuentas con la investigación judicial, que permanece bajo estricto secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

Origen de los descuadres bancarios en Ferraz

Fuentes del Tribunal de Cuentas explicaron que reciben de las entidades bancarias las donaciones en bruto percibidas por los partidos políticos. No se realiza distinción sobre aportaciones de grupos parlamentarios internos, lo que genera información que puede descuadrar con el análisis minucioso realizado por la UCO. Además, el tribunal solo recibe las cuentas en 'A' de las formaciones políticas, limitando su visibilidad inicial.

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Ante estas dudas, el juez Moreno ha pedido al Tribunal de Cuentas que elabore un informe ampliatorio con explicaciones detalladas. Se pretende averiguar el motivo último por el que se han producido esas discordancias en torno a las donaciones recibidas en la sede de Ferraz. La diligencia anterior solicitó al Tribunal de Cuentas remitir la documentación sobre contabilidad para cruzar datos sobre el denominado 'pitufeo' como vía de financiación opaca.

Investigación de financiación opaca y negocios petroleros

Los investigadores del magistrado Ismael Moreno han analizado las aportaciones recibidas por el PSOE entre los años 2017 y 2024. La sospecha es que a través de estas donaciones se camuflaban pagos de constructores que accedían a amaños en grandes obras públicas procedentes del Estado. Esta pieza secreta conecta directamente con posibles captación de fondos a través de negocios de petróleo en Venezuela.

Existen comunicaciones intercambiadas mediante la aplicación de mensajería segura Threema. En ellas se aborda la compraventa de cientos de miles de barriles de petróleo y el pago en países como Rusia para eludir sanciones internacionales. También obra en poder de la Policía Judicial un contrato ficticio entre Apamate de Flores y Deluxe Fortune de Aldama, rubricado por un empresario venezolano próximo a Delcy Rodríguez.

Este documento dio cobertura a la transferencia de fondos desde Venezuela a España, originarios de negocios de crudo. La conjunción de estos elementos sugiere una red compleja de financiación irregular que trasciende las simples discrepancias contables. El plazo de diez días otorgado al Tribunal de Cuentas será crucial para despejar las últimas dudas sobre la integridad de los datos entregados a la Audiencia Nacional.