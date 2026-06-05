El juez Jesús Villegas advierte que todo apunta a la imputación de Pedro Sánchez por el caso Leire Díez

JUCIL se persona como acusación popular y muestra máxima preocupación por las implicaciones del caso que salpica al presidente del Gobierno y a altos cargos de la Guardia Civil.

El juez Jesús Villegas ha emitido una advertencia contundente: todo apunta a la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en el marco del caso Leire Díez .

Según fuentes judiciales, las investigaciones avanzan con indicios sólidos que vinculan a Sánchez con la presunta trama de corrupción que involucra a altos cargos de la Guardia Civil. El magistrado, conocido por su firmeza en casos de corrupción, ha señalado que las pruebas recabadas hasta el momento son suficientes para considerar su imputación en el corto plazo. Esta revelación ha sacudido el panorama político español, generando reacciones encontradas tanto en el Gobierno como en la oposición.

La asociación profesional JUCIL, que agrupa a guardias civiles, ha mostrado su máxima preocupación ante las averiguaciones del caso y ha anunciado que se personará como acusación popular. Su portavoz, Milia Cívico, ha manifestado que la organización busca garantizar la máxima transparencia en el procedimiento y contribuir a que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. Cívico ha subrayado que es imprescindible esclarecer todas las responsabilidades que pudieran derivarse del caso para preservar la imagen de la institución.

Asimismo, ha evitado valorar directamente las explicaciones ofrecidas por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque ha dejado claro que será ella quien deba responder ante el avance de las investigaciones si así lo requieren los procedimientos judiciales. En cuanto al trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), JUCIL ha defendido su profesionalidad e independencia.

Cívico ha afirmado que la labor de la UCO está contribuyendo a proteger el prestigio de la Guardia Civil y ha reiterado su plena confianza en el equipo. Respecto a las presuntas presiones denunciadas por algunos investigadores, la portavoz ha señalado que solo los agentes directamente implicados en las pesquisas pueden conocerlas en profundidad.

No obstante, ha reconocido que la apertura del sumario ha permitido hablar con mayor claridad sobre unas circunstancias que hasta ahora permanecían fuera del foco público. Este caso, que ha puesto en el centro de la polémica a la cúpula de la Guardia Civil y al propio presidente del Gobierno, promete seguir dando titulares en las próximas semanas





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jesús Villegas Pedro Sánchez Leire Díez JUCIL Guardia Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Page, sobre el futuro del PSOE después de Pedro Sánchez: 'Yo creo que será mejor'El presidente de Castilla-La Mancha dice que 'el tiempo no juega a favor del PSOE, puede jugar a favor de algunos pero muy en contra de los intereses del PSOE'.

Read more »

La Guardia Civil incauta el móvil del ex jefe de Gabinete de Pedro SánchezLa Guardia Civil incautó el móvil de Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, en el marco de una investigación sobre corrupción relacionada con el PSOE.

Read more »

Feijóo tiene un problema con la élite empresarial catalana (y Pedro Sánchez saca tajada)Diagnóstico socioeconómico sin alternativas reales: la falta de un plan económico sólido y el rechazo a la financiación singular alejan al presidente del PP de la confianza de unos empresarios con los que Pedro Sánchez mantiene un idilio especial.

Read more »

Los cinco indicios que apuntan a Pedro SánchezLas comunicaciones intervenidas a los investigados apuntan a que el presidente del Gobierno conocía los movimientos de la trama

Read more »