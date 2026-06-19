El juez imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero en el caso Plus Ultra por blanqueo de comisiones

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ve cómo la investigación por el rescate de Plus Ultra alcanza a su entorno más cercano. El juez ha decidido imputar a sus dos hijas y a su secretaria por su supuesta participación en una sociedad instrumental utilizada para blanquear presuntas comisiones.

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está en el centro de una investigación judicial por un supuesto delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias relacionado con el rescate otorgado a la aerolínea Plus Ultra.

El juez que instruye el caso, tras aceptar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido imputar a sus dos hijas, Alba y Laura, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas. La decisión judicial se fundamenta en el papel que, según los investigadores, desempeñó la sociedad instrumental a través de la cual se canalizaron los fondos.

Dicha sociedad, vinculada a las hijas, habría servido para recibir y ocultar las comisiones pagadas a Zapatero por sus gestiones para conseguir el rescate de 53 millones de euros. El auto señala que la mera constatación de que esta sociedad fue utilizada como instrumento en los hechos investigados sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas, justificando su citación como investigadas para preservar sus derechos procesales, ya que una declaración como testigo les comprometería.

La secretaria del ex presidente es considerada una "pieza operativa esencial" dentro de la red, encargada de articular la apariencia documental de los pagos. La imputación a las hijas y la secretaria no especifica los delitos concretos ni las fechas de comparecencia. Este desenlace, aunque doloroso para Zapatero, era considerado previsible en su entorno, que ya trabajaba en ese escenario.

Apuntan a que el ex presidente se enfrentaría a un dilema si el principal investigado, el dueño de Plus Ultra, intentara mejorar su situación colaborando con la justicia y cargando las tintas sobre él. En ese caso, se dice que Zapatero priorizaría la protección de sus hijas sobre cualquier otra consideración política. El juez, en la misma resolución, ha rechazado las demás diligencias solicitadas por la acusación popular y por la defensa de Zapatero.

Entre ellas, la petición de ampliar la cooperación con Estados Unidos para obtener información sobre un teléfono incautado a un empresario con mensajes comprometedores, así como la imposición de una fianza a la aerolínea por la deuda impagada. El magistrado aclara que la investigación se centra exclusivamente en las conductas concretas que pudieran constituir tráfico de influencias en la concesión de la ayuda, no en el procedimiento de concesión en sí ni en la regularidad general del funcionamiento del organismo que la otorgó





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