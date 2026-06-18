El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria en el caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama ha citado a las hijas del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas en el caso Plus Ultra. El juez considera a la administrativa una 'pieza operativa esencial dentro de la red organizada' y ha desvelado que desplegaba su trabajo desde la oficina que 'constituye el centro físico de coordinación, elaboración y archivo de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera del entramado'.

El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en directo: reacciones y última hora del caso Plus Ultra . El juez José Luis Calama ha citado a las hijas del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero , y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas en el caso Plus Ultra .

Según el juez, las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, figuran como administradoras mercantiles de Whatthefav, una de las sociedades que recibió dinero que se sospecha que correspondería al tráfico de influencias. El juez considera a la administrativa una 'pieza operativa esencial dentro de la red organizada' y ha desvelado que desplegaba su trabajo desde la oficina que 'constituye el centro físico de coordinación, elaboración y archivo de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera del entramado'.

La secretaria gestionaba la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com, 'identificada como el principal canal de comunicación interna de la red'. El juez Calama ha imputado a las hijas de Zapatero por su papel en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros del Gobierno en marzo de 2021.

La portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Montse Mínguez, ha pedido confianza en Zapatero y ha denunciado que 'con autos de sumarios y de indicios están condenando a la gente con ese linchamiento personal a diferentes personas'. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha declarado que 'habla mal de España tener un expresidente de gobierno señalado por ser un líder de una trama de corrupción'.

El PSOE mantiene su inocencia y ha asegurado que no permitirán lecciones de nadie, acusando al PP de que 'sólo acumula sentencias'. El auto del juez, José Luis Calama, al que ha accedido ABC, afirma que el análisis financiero ha permitido localizar 'transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos'.

Las hijas de Zapatero hicieron uso del dinero que llegó a Zapatero supuestamente por el cobro de comisiones ilegales por su mediación para que la aerolínea Plus Ultra recibiera un rescate de 53 millones de euros del Gobierno en marzo de 2021. La UDEF recoge que las hijas de Zapatero cobraron 100.000 euros de un empresario con vínculos al Gobierno de Maduro.

La agencia de comunicación de Laura y Alba Rodríguez Espinosa también recibió fondos de la empresa Venquis, una firma liderada por el empresario brasileño André Golabek que, como los hermanos Amaro Chacón, también ha sido señalado por favorecer y estar vinculado al Gobierno de Maduro, y, por ende, al movimiento chavista. Según recoge la UDEF en un informe incluido en el sumario del caso, Golabek transfirió un total de 100.965 euros a la agencia de comunicación de las herederas de Zapatero Whathefav entre los años 2023 y 2024.

Zapatero llegó a la Audiencia Nacional a las 8.50 horas y declaró durante más de dos horas ante el juez Calama





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