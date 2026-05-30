El juez deja en libertad a Emilio Vázquez Blanco, exdirigente del PSOE gallego

La Policía Judicial investiga una treintena de adjudicaciones directas a empresas próximas a responsables socialistas, incluyendo la de Emilio Vázquez Blanco. Los detenidos han sido sometidos a interrogatorio y tienen prohibido contactar entre sí, excepto Duarte Moral y Rute Reimão, un matrimonio.

El juez ha dejado en libertad a Emilio Vázquez Blanco , exdirigente del PSOE gallego, detenido en la operación Imergente en Portugal . La Policía Judicial investiga una treintena de adjudicaciones directas a empresas próximas a responsables socialistas, incluyendo la de Vázquez Blanco.

Los detenidos han sido sometidos a interrogatorio y tienen prohibido contactar entre sí, excepto Duarte Moral y Rute Reimão, un matrimonio. La operación Imergente investiga una presunta trama de intereses en la esfera del Partido Socialista. Se están investigando adjudicaciones directas en las que habrían participado los detenidos, así como algunos de los sospechosos citados en el auto.

Entre ellos está Duarte Moral, un histórico socialista y uno de los dirigentes con mayor influencia a nivel municipal durante los años en los que fue presidente de la junta de Santa Maria Maior, en la capital lusa. En esa junta municipal también se han efectuado registros que relacionan a Emilio Vázquez Blanco. Según Observador, el socialista gallego es sospechoso de haber sido cómplice de Duarte Moral en la trama de corrupción.

Vázquez Blanco llevaba varios años viviendo en Portugal, a donde se trasladó por motivos personales. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en 2016, el ex portavoz del PSOE en Galicia explicó que se mudaba para estar al lado de su pareja. Fue en Portugal donde fundó su empresa de comunicación y marketing político, Cecubometrics.

Según el medio Observador, el PS luso habría contratado esta empresa en 2019, en el marco de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, por lo que Vázquez Blanco habría facturado entre marzo y junio de ese año, fechas en las que Duarte Moral ya trabajaba en el PS, bajo el Gobierno de António Costa. Además, la empresa de Emilio Vázquez Blanco firmó un contrato con el Ayuntamiento de Póvoa de Lanhoso, en el norte de Portugal, presidido entonces por otro exdiputado socialista, Frederico de Oliveira Castro.

El valor del contrato fue de 19.590 euros, según Observador, por la adquisición de servicios de análisis y estudio de la presencia digital turística de Póvoa de Lanhoso. El contrato tuvo una duración de 91 días. A partir de ahora, la investigación sigue en fase de instrucción. La PJ y el Ministerio Público analizarán la documentación incautada en los registros, contratos, facturas, comunicaciones y vínculos entre empresas, juntas municipales y estructuras del PS.

La operación, con 37 implicados, se centra en sospechas de prevaricación, participación económica en negocio, peculado, abuso de poder y estafa cualificada, ligadas a adjudicaciones por ajuste directo o consulta previa. En el plano político, el foco inmediato está en Duarte Moral. El periodista fue varias veces asesor de António Costa y actualmente trabajaba en la sede socialista con José Luís Carneiro, quien decidió esperar a conocer las medidas impuestas por el juez antes de decidir si suspende sus funciones.

En su primera intervención ante la prensa, Carneiro quiso distanciarse de la investigación y aseguró que no se trata de una operación contra el partido, sino contra uno de sus funcionarios





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