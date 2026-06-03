El juez Calama retiene al juez de apoyo Fernández-Gallardo en medio de la polémica por el caso Plus Ultra

El juez Calama logra conservar al juez de apoyo Fernández-Gallardo tras una pugna con Ismael Moreno, en medio del complejo caso Plus Ultra que investiga rescates públicos a la aerolínea.

El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional , ha logrado mantener como juez de apoyo a Javier Ángel Fernández-Gallardo , quien ha colaborado con él durante tres años, tras una disputa con el magistrado Ismael Moreno .

Esta decisión se produce en el contexto del complejo caso Plus Ultra, una investigación que recayó en el juzgado de Calama tras la abstención de Moreno. Fernández-Gallardo, actualmente magistrado del Juzgado de lo Penal 2 de Guadalajara, ha sido un colaborador clave en múltiples causas de alto nivel, incluyendo su participación como secretario judicial en el caso Gürtel y en la causa sobre la reforma de la sede del Partido Popular.

Su experiencia ha sido fundamental para manejar la ingente carga de trabajo del Juzgado Central de Instrucción 2, que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional calificó en febrero como de "saturación". La retención de Fernández-Gallardo como apoyo se ha decidido tras una petición expresa de Calama, quien argumentó que dedica más del 30% de su jornada laboral al caso Plus Ultra.

Esta causa, que investiga presuntas irregularidades en los rescates públicos a la aerolínea Plus Ultra, llegó al juzgado de Calama después de que Moreno se abstuviera al constar una relación previa con uno de los investigados, el abogado Rafael Palomero. Según el escrito de abstención, Moreno había conocido a Palomero en una comida organizada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y una empresa vinculada a Dubái, y posteriormente le pidió asesoramiento inmobiliario para sus hijos.

La controversia radica en que Palomero consideró que la comida saldaba cualquier deuda, algo que Moreno aceptó en su abstinencia. La Sala de Gobierno, en su acuerdo de febrero, ya había destacado la "encomiable" labor de Calama y el "relevante papel de apoyo" de Fernández-Gallardo, pero inicialmente concedió el refuerzo a Moreno por seis meses, hasta el 30 de junio, limitándolo a cuatro causas prioritarias.

Calama, sin embargo, insistió en la necesidad de mantener a Fernández-Gallardo debido a la complejidad del caso Plus Ultra, que requiere conocimientos financieros y mercantiles avanzados. La decisión final del órgano de gobierno de la Audiencia Nacional le ha dado la razón, prorrogando la adscripción del juez de Guadalajara, lo que pone fin a tres años de colaboración y confirma la urgencia operativa del juzgado que lidera Calama, especialmente en un momento en que el expresidente Zapatero está bajo investigación y el secreto del sumario se levantó recientemente





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