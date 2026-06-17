El juez Calama interroga a Zapatero por la supuesta sociedad en Dubái en el caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama insistió en citar una comida previa al envío de correos sobre una sociedad en Dubái, tema que Zapatero negó recordar. La declaración del expresidente se limitó a responder solo al magistrado y a su abogado.

El juez José Luis Calama ha sido incisivo respecto a la supuesta sociedad que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría ordenado crear en el marco de la presunta trama que logró el rescate de Plus Ultra durante la pandemia.

El magistrado ha retomado el asunto preguntando nuevamente sobre el tema de Dubái. Ha insistido en la comida que se produjo el día anterior al envío de correos para iniciar una supuesta gestión orientada a constituir una sociedad en Emiratos Árabes Unidos. Según la periodista presente en la declaración, el juez interrogó a Zapatero "del derecho del revés", preguntándole específicamente por esos detalles.

Ante ello, Zapatero negó cualquier implicación, afirmando que no recordaba todas las comidas de ese periodo y que, en todo caso, no tenía conocimiento alguno sobre actividades en Dubái. La periodista añadió que Zapatero sí ha protegido a ciertas personas, aunque no especificó a quiénes. Esta diligencia se enmarca en el caso Plus Ultra, donde seinvestiga un posible fraude en el rescate financiero otorgado a la aerolínea durante la crisis sanitaria.

El expresidente compareció para declarar como testigo y limitó sus respuestas únicamente a las preguntas del juez Calama y de su propio abogado, ejerciendo su derecho a no contestar a otras partes. El caso ha generado tensión política, con el PNV exigiendo al presidente Sánchez que disuelva las cámaras y convoque elecciones si no alcanza un acuerdo presupuestario, mientras el Gobierno ha respaldado a la directora de la Guardia Civil tras su comparecencia en el Senado.

En el panorama internacional, se han conocido nuevos detalles sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, con un supuesto compromiso de Donald Trump para destinar 300.000 millones de dólares a la reconstrucción del país persa. En el ámbito cultural, Javier Bardem celebró que en Hollywood exista cada vez menos miedo a opinar, señalando que "se está dando la vuelta a la moneda; ya era hora"





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