El inspector Morocho revela las presiones y maniobras políticas en la cúpula de la Policía durante el gobierno de Rajoy

El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho durante el juicio de Kitchen ha destapado una serie de episodios que muestran las presiones y maniobras políticas en la cúpula de la Policía durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. Morocho, que investigaba la caja B del PP, fue trasladado y acosado por sus superiores, incluyendo al director operativo Eugenio Pino, quien lo situó en una brigada política creada para vigilar a Podemos y al independentismo catalán. Durante su declaración, Morocho reveló detalles sobre el dosier PISA y la falsa cuenta de Xavier Trias, así como las estrategias para obstaculizar su investigación.

El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho durante el juicio de Kitchen ha desvelado una serie de episodios que van más allá del espionaje parapolicial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

El director operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para obstaculizar su investigación sobre la caja B del Partido Popular. Bajo el lema de 'ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos', Pino situó a Morocho en el seno de la brigada política que él mismo había creado, donde el policía fue testigo de escenas que revelan las obsesiones de Pino y del Ministerio del Interior del PP: el independentismo catalán y el partido Podemos.

Durante más de ocho horas de declaración, Morocho centró su relato en el acoso que sufrió durante al menos cinco años, aunque en su descripción del ambiente que tuvo que soportar afloraron detalles como el dosier PISA, que supuestamente vinculaba a Podemos con financiación ilegal de Venezuela e Irán, o la falsa cuenta bancaria en Suiza del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Morocho, que era el jefe del grupo de la UDEF que investigaba el caso Gürtel desde 2007, se vio envuelto en una serie de presiones tras la publicación de los 'papeles de Bárcenas'.

El juez Pablo Ruz le requirió para hacerse cargo de la pieza separada sobre la caja B del PP, pero los problemas con las filtraciones a la cúpula del partido de su anterior jefe, José Luis Olivera, se vieron eclipsados por lo que le esperaba con la nueva cúpula policial nombrada por el Gobierno del PP. Morocho recibió presiones para no incluir el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el informe principal, y tuvo que colarlo en un anexo. Además, sus atestados se demoraban meses en la mesa de sus jefes antes de llegar al juez Ruz, y vivía en un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores.

También se le ofrecieron puestos en destinos lejanos y mejor remunerados para apartarlo de la investigación, pero ante su negativa, el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, optó por decretar una 'adscripción temporal de funciones' a la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Aunque Morocho siguió trabajando en el caso de la caja B bajo las órdenes directas del juez Ruz, su destino en la Policía cambió temporalmente.

Fue sepultado en trabajo y destinado a la DAO, un órgano que había pasado de ser el órgano de dirección y coordinación de la Policía a albergar unidades de inteligencia y un grupo de mandos sin adscripción clara, involucrados en maniobras contra Podemos, los líderes del procés y la operación Kitchen.

'Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin... ahí no aguanto mucho, un día o dos', declaró Morocho durante el turno de preguntas de la representación de Podemos.

El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, el diario El Mundo publicó en portada: 'Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra'. Sin embargo, el banco suizo UBS desmintió la existencia de la cuenta, y el número publicado era incompatible con el sistema bancario del país.

Informaciones posteriores revelaron que la información procedía de un funcionario de aduanas francés que recibió 25.000 euros de los fondos reservados a cambio.

'No sabían dónde ponerme', expuso Morocho ante el tribunal. A los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), una unidad creada por Pino bajo el supuesto objetivo de analizar fracasos policiales del pasado, pero que en realidad servía como herramienta para lanzar a Asuntos Internos contra sus enemigos declarados.

Ni siquiera el caso Faisán ni el 11-M, dos casos que afectaron al PSOE y que ya tenían sentencias firmes del Tribunal Supremo, se salvaron de esta estrategia





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