El INE revela que la educación y la hostelería lideran la creación de empleo en el tercer trimestre

Datos del INE muestran que el sector público y servicios como educación, hostelería y consultoría sostienen el crecimiento laboral en España, a pesar de la desaceleración económica general.

El mercado laboral español ha experimentado una desaceleración notable en el tercer trimestre del año, aunque continúa generando nuevas plazas de trabajo en múltiples sectores estratégicos. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), actividades clave como la educación, la hostelería, la Administración Pública y la consultoría lideran esta dinámica de ocupación.

Desaceleración con crecimiento selectivo en sectores clave

La fortaleza del mercado laboral español se sostiene a pesar de las dificultades que enfrenta la economía europea. A pesar de la pérdida de competitividad derivada del incremento de costes y la debilidad de la demanda en el entorno internacional, el empleo generalizado avanza en la mayoría de las ramas de actividad. Esta resiliencia demuestra que, aunque el dinamismo global ha disminuido, la generación de empleo no se ha detenido, sino que se ha reconfigurado en torno a sectores más estables y con mayor financiación pública.

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Dos indicadores principales reflejan esta desaceleración estructural. En primer lugar, una cifra considerable de nuevos puestos se concentra dentro del paraguas del sector público. En segundo lugar, el número de ramas de actividad que registran crecimiento positivo ha disminuido hasta situarse por debajo de las sesenta divisiones, frente a los niveles de trimestres anteriores. No obstante, este punto negativo se contrarresta con el hecho de que el mercado laboral sigue expandiéndose, impulsado por sectores específicos que ofrecen mayor seguridad y demanda constante.

Liderazgo absoluto de la educación y el empleo público

El sector educativo es el principal motor de creación de empleo, añadiendo 107.600 ocupados en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance se debe a la creciente demanda educativa tanto en la fase obligatoria como en las etapas más avanzadas. En la primera etapa, la demanda sigue siendo robusta, mientras que en la segunda etapa domina la formación continua para el empleo, lo que indica una adaptación del mercado a las necesidades de reciclaje profesional.

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Además de la educación, otros sectores estrechamente ligados a la financiación pública también tiran al alza de las cifras laborales. La Administración Pública, incluyendo defensa y Seguridad Social, ha creado 51.600 nuevos puestos de trabajo. La asistencia social en establecimientos residenciales ha generado 41.500 nuevas plazas, y las actividades sanitarias han añadido 25.900 empleos. En conjunto, el sector público suma, de forma directa o indirecta, la mitad de los nuevos empleos creados en los últimos doce meses.

Resistencia del turismo y fortaleza de los servicios privados

El sector turístico ha logrado acometer un ajuste de personal que reduce su plantilla en 65.600 trabajadores, hasta alcanzar 1.423.600 empleados. Esta fortaleza relativa se debe al turismo, que, a pesar de las turbulencias internacionales, mantiene su peso específico, según informa Exceltur. Entre enero y septiembre, el sector ha mantenido su relevancia frente a la pérdida de competitividad por costes elevados.

Hay otros sectores vinculados al turismo, aunque no exclusivamente dependientes de él, que también crecen con fuerza. El comercio al por mayor e intermediarios ha registrado 34.800 nuevos ocupados. Los servicios de alojamiento han añadido 26.700 empleados, y el transporte aéreo ha generado 24.800 puestos de trabajo. El almacenamiento y actividades anexas al transporte ha creado 20.100 plazas, mientras que las actividades deportivas y recreativas han sumado 12.500 nuevos empleos.

En el ámbito de los servicios privados, las actividades de sedes centrales y consultoría han generado 42.500 nuevos puestos de trabajo, liderando la creación de empleo fuera del sector público. La arquitectura, ingeniería y análisis técnicos ha aportado 37.800 empleos, y los servicios financieros han añadido 35.300 plazas. La programación y consultoría informática ha creado 31.200 puestos, mientras que los servicios a edificios y jardinería han sumado 20.500 nuevos empleos.

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Impacto de la industria y desafíos del sector construcción

El sector manufacturero muestra una presencia significativa con ramas como la fabricación de otro material de transporte (17.900 nuevos empleos), la industria textil (14.900), la fabricación de productos minerales no metálicos (14.600) y la industria química (9.900). La metalurgia ha añadido 8.000 empleos, la industria de la alimentación 7.300, los productos de caucho y plásticos 6.500, y las coquerías y refino de petróleo 5.100. Sin embargo, la industria se ha visto muy golpeada por el cierre del estrecho de Ormuz y el consiguiente incremento de los costes energéticos.

El sector de la construcción presenta una dualidad: si bien el empleo en este mismo sector avanza, el sector privado advierte dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Las actividades de pintura, fontanería, electricidad y acabados continúan demandando trabajadores, pero la escasez de perfiles especializados limita su potencial expansivo. Asimismo, la agricultura y ganadería ha reducido su plantilla en 31.000 empleos, señalando una debilidad estructural en ramas primarias.

Entre los servicios sociales sin alojamiento se han creado 25.100 empleos, y la fabricación de maquinaria ha añadido 21.100 plazas. Las actividades administrativas han generado 19.700 nuevos puestos, y las actividades profesionales, científicas y técnicas han sumado 19.400. La fabricación de muebles ha creado 18.900 empleos, mientras que la programación y emisión de radio y televisión ha añadido 14.800 plazas. Las artes gráficas y grabados han sumado 13.500 empleos, y bibliotecas, archivos y museos han creado 13.100 puestos.

El transporte terrestre ha generado 12.100 nuevos empleos, y los productos metálicos han añadido 12.800 plazas. Los productos informáticos, electrónicos y ópticos han creado 11.100 puestos, y la publicidad y estudios de mercado han sumado 11.100 empleos similares. Finalmente, el empleo doméstico ha añadido 10.800 plazas, cerrando un trimestre marcado por la resistencia del sector público y la diversificación de la creación de empleo en servicios especializados.