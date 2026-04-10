El Indicativo vs. el Condicional: La Urgencia de la Reflexión en el Análisis de Datos Económicos

Un análisis crítico de la tendencia a interpretar los datos económicos con demasiada certeza y la necesidad de adoptar una postura más cautelosa y basada en la evidencia, utilizando el modo condicional para expresar posibilidades en lugar de afirmaciones categóricas. Se examina la rapidez con la que se emiten juicios sobre los datos económicos en España, la falta de análisis riguroso y la necesidad de adoptar una perspectiva más matizada, utilizando el modo condicional.

El indicativo es el modo verbal que representa la certeza, el conocimiento del presente. El condicional, en cambio, se adentra en el terreno de la posibilidad, de lo que podría ser. Esta distinción, a simple vista sutil, adquiere relevancia al observar la rapidez con la que se interpretan los datos económicos en España. Cada vez que el Instituto Nacional de Estadística, la Seguridad Social u otro organismo público divulga una cifra, la respuesta es casi instantánea.

Patronales, sindicatos, partidos políticos y tertulianos de guardia, todos ellos se apresuran a emitir comunicados, no solo explicando lo sucedido, sino también el porqué de ello. La seguridad con la que se expresan es asombrosa, desafiando incluso a cualquier tribunal de tesis doctoral. Tomemos como ejemplo las recientes cifras de afiliación a la Seguridad Social. Apenas una hora después de su publicación, el dato ya contaba con múltiples interpretaciones. La recuperación, según la fuente, se atribuía a la política económica del gobierno, a la solidez del tejido empresarial, al dinamismo del mercado, a la reforma laboral o al buen clima. Cada actor encontraba su explicación predilecta, con una velocidad incompatible con cualquier análisis riguroso. Algunos negaban la validez de un dato con una mano mientras lo celebraban con la otra, dependiendo de sus intereses particulares. En la actualidad, vivimos inmersos en una cultura del indicativo. Todo 'es', todo 'produce', todo 'genera'. La reforma laboral 'ha reducido' la temporalidad. El aumento del salario mínimo 'ha destruido' empleo. La política fiscal 'ha impulsado' el crecimiento. La regularización 'ha generado' un efecto llamada. El patrón es claro: sujeto, verbo en indicativo, complemento. Una afirmación rotunda, una causalidad implícita. Sin embargo, entre el sujeto y el complemento, se extiende un abismo metodológico que pocos se atreven a cruzar antes de emitir una opinión. Establecer que una política pública 'ha causado' un resultado determinado es una tarea compleja en las ciencias sociales. Requiere datos, contrafactuales, grupos de control, técnicas econométricas y, sobre todo, tiempo. Mucho más tiempo del que transcurre entre la publicación de un dato y la emisión de un comunicado. Para afirmar, con rigor, que la reforma laboral de 2021 ha reducido la temporalidad, se necesitan estudios que aíslen su efecto de otros factores simultáneos: el ciclo económico, los cambios sectoriales, la demografía, las expectativas empresariales. Lo mismo aplica a cualquier afirmación causal sobre el empleo, los precios o el crecimiento. No se trata de un capricho académico, sino de la diferencia entre saber y suponer. Y, pese a ello, seguimos suponiendo en indicativo. No es justo culpar únicamente a las redes sociales, aunque sí han intensificado el problema. La tendencia a atribuir causalidad donde solo hay correlación es tan antigua como el pensamiento humano. La falacia post hoc ergo propter hoc, 'después de esto, por lo tanto, a causa de esto', fue identificada por los romanos hace dos milenios, lo que sugiere que llevamos siglos cayendo en ella. Lo que ha cambiado no es el vicio, sino la velocidad y el alcance. Lo que antes se manifestaba en un artículo de periódico, ahora se resume en un tuit, en un comunicado, o en un hilo de debate. La presión por dominar el relato es enorme, y el relato exige certezas. El condicional no se viraliza con la misma facilidad que el indicativo. Esto genera un efecto perjudicial. Cuando los actores lanzan afirmaciones causales contradictorias sobre un mismo dato, el debate público se empaña. No se discute sobre la realidad, sino sobre interpretaciones apresuradas de la realidad. Y como cada interpretación se formula en indicativo, cada desacuerdo se convierte en un enfrentamiento entre certezas incompatibles, en lugar de una conversación basada en hipótesis que requieren evidencia. Es crucial establecer una cultura de la condicionalidad, asociada al pensamiento crítico y constructivo. No se debe exigir silencio, sino honestidad epistémica. Se debe fomentar el uso del condicional como modo verbal y como actitud intelectual. Esto significaría sustituir afirmaciones tajantes como 'la reforma laboral ha reducido la temporalidad' por 'la reforma laboral podría haber contribuido a reducir la temporalidad, aunque necesitamos más evidencia para confirmarlo'. Esta actitud promueve un análisis más cauteloso y una búsqueda constante de evidencia





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