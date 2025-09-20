El Impuesto a los Multimillonarios: El Nuevo Campo de Batalla en la Política Presupuestaria Francesa

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se enfrenta a un complicado debate político sobre la implementación de un impuesto a los multimillonarios para reducir el déficit, una propuesta clave que busca un acuerdo con los socialistas y que ha provocado intensas discusiones sobre la política fiscal y el futuro económico de Francia.

París. La aplicación de un impuesto a los multimillonarios, propuesto para contribuir a la reducción del déficit fiscal , se ha convertido en el centro del debate político en las negociaciones del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu , con el objetivo de elaborar los presupuestos de 2026.

Esta propuesta, que anteriormente desencadenó la caída del gobierno, es ahora una pieza clave en las conversaciones con los socialistas, cuyo apoyo es crucial para la viabilidad del gobierno a corto plazo. La principal exigencia de los socialistas, respaldada por los sindicatos, es la implementación del llamado ‘impuesto Zucman’, que gravaría con un 2% el patrimonio de aquellos individuos con bienes valorados en más de 100 millones de euros, una condición que afecta a aproximadamente 1.800 contribuyentes en Francia. El economista Gabriel Zucman, quien ideó este impuesto, estima que podría generar unos 20.000 millones de euros anuales en ingresos. \El proyecto inicial de presupuestos del anterior jefe de gobierno, François Bayrou, contemplaba medidas de austeridad, como la congelación de prestaciones sociales y la eliminación de días festivos, para alcanzar una reducción del déficit. Este enfoque, que llevó a Bayrou a dimitir tras perder una moción de confianza, buscaba reducir el déficit al 3% del producto interior bruto (PIB) en 2029, en comparación con el 5,8% registrado en 2024. El Partido Socialista (PS) aboga por un ajuste del déficit de menor magnitud, priorizando los ingresos adicionales provenientes del impuesto a los más ricos. Esta postura refleja una respuesta a la presión social y sindical, manifestada en manifestaciones donde se exige el rechazo a los recortes y la implementación del impuesto a los multimillonarios. Zucman justifica su propuesta argumentando que busca corregir una disparidad en el sistema fiscal francés, donde las clases medias y bajas soportan una carga impositiva significativamente mayor que los individuos de altos ingresos. La nueva tasa se aplicaría como un gravamen adicional sobre los activos de los ultraricos, principalmente acciones de empresas que cotizan en bolsa, que han experimentado una revalorización considerable en las últimas décadas.\La propuesta del impuesto Zucman tiene, para el PS, una doble función: recaudatoria y simbólica. Representa un cambio de rumbo tras los ocho años y medio de gobierno de Emmanuel Macron, criticado por sus políticas consideradas favorables a los ricos, como la supresión del impuesto sobre la fortuna. Lecornu, consciente de la necesidad de buscar el consenso, ha mostrado disposición a aumentar la imposición sobre las grandes fortunas, aunque no necesariamente bajo la forma del ‘impuesto Zucman’. Se plantea la posibilidad de excluir los bienes profesionales, con el objetivo de no perjudicar el desarrollo y la expansión de las grandes empresas francesas en el contexto de la competencia internacional. Esta postura es compartida por el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, quien advierte que un impuesto sin exenciones podría afectar negativamente a las empresas, especialmente a aquellas en fase de desarrollo, como la empresa de inteligencia artificial Mistral. Los opositores al ‘impuesto Zucman’, incluyendo la patronal Medef, expresan preocupación por el riesgo de exilio fiscal y la desincentivación de la inversión, argumentando que podría socavar la competitividad económica de Francia





