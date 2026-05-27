El impacto socioeconómico de Telefónica en 2025 supera los 78.000 millones de euros en España, Brasil y Alemania

Un informe de la operadora revela que su contribución al PIB conjunto de estos tres mercados ascendió a 45.400 millones, que creó más de 652.000 empleos y que destinó 7.472 millones a la recaudación y soporte fiscal. También destaca su impacto en inclusión digital, sostenibilidad y desarrollo del talento.

Telefónica ha publicado un informe sobre su impacto socioeconómico en 2025 en tres de sus principales mercados: España , Brasil y Alemania . El impacto total asciende a 78.000 millones de euros.

De esa cantidad, 45.400 millones corresponden a la aportación directa al Producto Interior Bruto (PIB) conjunto de estos países. Solo en España, la contribución al PIB fue de 22.000 millones de euros, lo que equivale al 1,31% del PIB nacional. En Brasil, la aportación superó los 15.000 millones de euros (0,78% del PIB) y en Alemania alcanzó unos 8.000 millones (0,18%).

El informe subraya que por cada euro de margen operativo bruto generado, Telefónica produce 5,1 euros de contribución al PIB, consolidando así su papel como motor del crecimiento económico en sus principales mercados. En materia de empleo, la compañía ayudó a crear más de 652.000 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos) en 2025, lo que representa el 0,83% del empleo total en España y el 0,38% en el agregado de los tres países.

Este impacto laboral se logra a través de su actividad y los gastos realizados fomentando el empleo local mediante compras e inversiones en diferentes sectores y empresas nacionales. La contribución tributaria total (CTT) de Telefónica en 2025 ascendió a 7.472 millones de euros, desglosados en 2.360 millones de impuestos soportados y 5.112 millones de impuestos recaudados.

Esto supone que por cada 100 euros de cifra de negocio, 21,1 euros se destinaron al pago de impuestos (6,3 de soportados y 14,8 de recaudados). Otros ámbitos de impacto destacado son la inclusión digital, con un impacto de 17.000 millones de euros; el medioambiente, con 400 millones; y la gestión del talento, con 14.000 millones.

En inclusión digital, la compañía impulsa iniciativas como el despliegue de infraestructuras en zonas urbanas y rurales, el desarrollo de soluciones accesibles, el impulso de los servicios digitales y la formación en competencias digitales, especialmente para colectivos vulnerables, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 9 y 10. En el ámbito medioambiental, Telefónica busca cero emisiones netas para 2040 y promueve soluciones digitales para la eficiencia energética, en línea con los ODS 12 y 13.

En gestión del talento, el foco está en la mejora de las condiciones laborales, la diversidad, equidad e inclusión, y el desarrollo profesional, vinculado a los ODS 8 y 5. El informe, por tanto, evidencia la multidimensionalidad del impacto de la compañía, que trasciende la mera generación de cifra de negocio para abarcar dimensiones sociales, ambientales y de gobernanza.

Junto a estos datos de Telefónica, el texto incluye breves referencias a otras noticias del sector, como el encargo de Vodafone de un análisis forense sobre Finetwork antes de su adquisición, y el registro de 25 nuevas patentes por parte de Telefónica, superando ya las 500 con foco en IA, comunicaciones cuánticas y ciberseguridad. También aparece una nota sobre contenido exclusivo para suscriptores, que no forma parte del núcleo informativo.

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