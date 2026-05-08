El impacto positivo de la inteligencia artificial en colectivos vulnerables

La inteligencia artificial está transformando la vida de colectivos vulnerables de maneras innovadoras, desde ayudar a personas con discapacidades visuales hasta reconstruir recuerdos perdidos en enfermedades neurodegenerativas.

La inteligencia artificial (IA) está transformando la vida de colectivos vulnerables de maneras que van más allá de la productividad y la automatización. En un evento celebrado en la sede central de Google en Madrid, se presentaron tres casos inspiradores que demuestran el impacto positivo de la IA en la sociedad.

Uno de ellos es el de Jonatan Armengol, un periodista gastronómico ciego que utiliza Gemini Live para describir su entorno y facilitar su vida diaria. Esta herramienta le permite identificar objetos, leer textos y navegar por espacios desconocidos, lo que él describe como "lo más cercano a recuperar la vista". Armengol destaca que la IA no debe vivir su vida por él, sino que debe ser una herramienta de apoyo que le permita ser más independiente.

Su experiencia subraya la importancia de diseñar la IA pensando en las personas desde el principio, en lugar de añadir adaptaciones posteriores. La IA también está sirviendo como puente intergeneracional. Cristina, una joven que participó en un proyecto de acompañamiento a personas mayores, utilizó la IA para ayudar a María, una anciana que había perdido a su marido.

Gracias a la IA, Cristina pudo transcribir entrevistas, organizar contenido y comprender mejor el contexto histórico de la vida de María en los años 70 y 80. Esto le permitió escribir un libro sobre la vida de María, capturando sus recuerdos y emociones de una manera más profunda y significativa. La IA no solo facilitó el proceso de escritura, sino que también ayudó a gestionar momentos delicados, como cuando María se sentía nostálgica o frágil.

Por último, el estudio de arte y tecnología presentó un proyecto innovador que utiliza la IA para reconstruir los recuerdos de personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Este experimento, que comenzó con conversaciones con abuelos sobre sus primeros recuerdos, utiliza la IA para transformar palabras en imágenes y ayudar a quienes olvidan a recuperar parte de su memoria.

Marta Handenhauer, miembro del estudio, explicó que el objetivo es buscar espacios donde el arte se ponga al servicio del impacto social. Estos ejemplos demuestran que la IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Desde ayudar a personas con discapacidades visuales hasta conectar generaciones y recuperar recuerdos perdidos, la IA está abriendo nuevas posibilidades para el bienestar social





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