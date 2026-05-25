El impacto económico y la polémica social de la nueva reforma del estatuto docente en España

Un análisis exhaustivo sobre el coste de reducir las ratios de alumnos y las horas lectivas, destacando la desigual distribución de fondos entre regiones y estratos socioeconómicos.

El Gobierno de España ha iniciado los trámites para la implementación de un nuevo estatuto docente que busca transformar la estructura de las aulas mediante la reducción de las horas lectivas del profesorado y el ajuste de las ratios de alumnos por clase.

Según un análisis detallado realizado por EsadeEcPol, esta medida supondría un coste neto para el Estado de aproximadamente 2.818 millones de euros anuales. Esta cifra representa cerca del 4% del gasto educativo total registrado en el año 2024, aunque se prevé que en los periodos de máximo impacto, debido al calendario de despliegue progresivo, el gasto pueda escalar hasta el 7,2%, alcanzando los 5.169 millones de euros en ciertos cursos.

A largo plazo, la inversión total coordinada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas podría ascender a los 28.180 millones de euros durante la próxima década. El cálculo financiero se basa en la necesidad de crear miles de nuevas aulas y contratar personal docente adicional para cumplir con los nuevos límites legales: un máximo de 22 estudiantes en Primaria y 25 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Para mitigar este gasto, se ha tenido en cuenta el ahorro derivado de la caída de la natalidad, que liberará plazas docentes que podrán ser redistribuidas, suponiendo un ahorro estimado de 1.475 millones de euros. Es importante notar que el impacto de reducir la semana lectiva es menor, ya que gran parte de las autonomías ya aplican medidas similares.

Sin embargo, el informe de Esade advierte que la inversión no se distribuirá de manera equitativa entre los territorios. Se estima que dos de cada tres euros destinados a este programa se concentrarán en Andalucía, Cataluña y Madrid. Aunque estas tres regiones concentran aproximadamente el 50% del alumnado de Primaria y Secundaria, acapararán el 63% del gasto total.

Esta disparidad se explica por la configuración actual de sus centros educativos, donde el volumen de estudiantes es más elevado y las ratios medias superan con mayor frecuencia el umbral fijado por la reforma. Asimismo, la alta prevalencia de alumnos con necesidades educativas especiales, quienes computan doble en el cálculo de las ratios, influye significativamente en el aumento del presupuesto destinado a estas tres comunidades autónomas.

Lucas Gortázar, coautor del estudio, señala que aunque la inversión en educación es fundamental, la metodología de reducir las ratios de forma universal para todos los centros podría no ser la estrategia más eficiente para optimizar los recursos públicos. La crítica más severa del informe se centra en la paradoja socioeconómica de la medida.

Según los datos, el 31% de la inversión total se destinará a centros donde estudia el alumnado perteneciente al primer cuartil socioeconómico, es decir, el 25% de la población más acomodada. En contraste, los centros que atienden a familias del último cuartil, los más desfavorecidos, recibirán solo el 22% de los fondos.

Esta situación ocurre porque los estudiantes de entornos más ricos suelen estar en centros con ratios más altas actualmente, lo que genera una mayor necesidad de desdoblar aulas para cumplir la ley. EsadeEcPol sostiene que este reparto es contraproducente, ya que el propio anteproyecto de ley reconoce que los beneficios educativos de reducir las ratios son mucho más significativos en centros con alta diversidad académica, dificultades lingüísticas o en zonas de especial complejidad social.

El informe sugiere que sería más efectivo implementar acciones selectivas, como mejorar los salarios de los docentes en centros complejos, reforzar tutorías intensivas a gran escala o potenciar programas como el PROA+. En conclusión, el estudio indica que cuando las ratios ya son relativamente bajas, como ocurre en muchos casos al rondar los 25 alumnos, la reducción adicional no produce efectos significativos en el rendimiento académico, el bienestar del alumnado o la tasa de repetición, independientemente del nivel socioeconómico





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