El impacto del Mundial 2026 en el consumo musical global según Spotify

Un análisis de Spotify revela el notable incremento en las reproducciones de canciones asociadas a México, a la ceremonia inaugural y a himnos de Copas del Mundo anteriores tras el inicio del torneo. Shakira y temas patrios mexicanos lideran este fenómeno cultural.

Desde la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que se celebra de manera conjunta en México , Estados Unidos y Canadá, el impacto cultural del evento ha traspasado las fronteras del deporte para reflejarse de manera notable en los hábitos de consumo musical a nivel global.

Las plataformas de streaming, lideradas por Spotify, han registrado cambios significativos en la reproducción de canciones vinculadas a las naciones anfitrionas, a los artistas participantes en la ceremonia inaugural y a los himnos oficiales de ediciones anteriores del torneo. Este fenómeno evidencia cómo un evento de magnitudes mundiales puede reconfigurar las preferencias auditivas de millones de personas en tiempo real, impulsando tanto el patrimonio musical local como temas icónicos que ya forman parte de la memoria colectiva.

La ceremonia de apertura, celebrada en Ciudad de México, marcó el punto de partida de esta transformación digital en la música. Shakira, como figura central del espectáculo, se consolidó como la artista más escuchada en la ventana de tiempo correspondiente al evento, acumulando cerca de ocho millones de reproducciones a nivel global, superando a cualquier otro participante.

Su interpretación de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, experimentó un crecimiento inmediato: las reproducciones aumentaron un 46 por ciento tras la ceremonia, y en la hora posterior al espectáculo el incremento alcanzó el 62 por ciento en comparación con la misma franja horaria del día anterior. Este repunte no es un caso aislado, sino parte de una tendencia que afecta a un repertorio más amplio de canciones asociadas al fútbol y a la identidad cultural de los países involucrados.

El orgullo nacional mexicano, por ejemplo, se vio reflejado en un auge sin precedentes de sus canciones emblemáticas. Tras la victoria del equipo mexicano en el partido inaugural, temas como "México Lindo y Querido" de Vicente Fernández vieron sus reproducciones incrementarse en un 331 por ciento en Estados Unidos, mientras que "México en la Piel" de Luis Miguel creció un 189 por ciento.

El himno nacional de México también experimentó un disparo en sus escuchas: durante el pico de celebración, sus reproducciones aumentaron más de mil por ciento en Estados Unidos y un 300 por ciento tanto en México como a nivel global. Estos datos demuestran cómo el éxito deportivo actúa como catalizador para la difusión de la música patria, trascendiendo audiencias habituales y llegando a oyentes en el extranjero.

El fenómeno se extiende además a canciones que ya son clásicos de Copas del Mundo anteriores.

"Waka Waka (This Time for Africa)", el emblemático tema de la edición 2010 en Sudáfrica también interpretado por Shakira, registró un aumento del 49 por ciento en sus reproducciones globales respecto al día anterior a la inauguración del torneo de 2026, y en la hora posterior a la ceremonia inaugural el crecimiento fue del 55 por ciento frente al mismo período del día anterior. Asimismo, la música de figuras históricas de la música mexicana como Juan Gabriel y Alejandro Fernández experimentó un repunte en popularidad, consolidando la influencia del evento en la valoración del legado musical local.

El alcance de este impacto también se mide en el crecimiento de perfiles institucionales en plataformas digitales. El perfil oficial de la FIFA en Spotify, que compila las canciones oficiales vinculadas al Mundial 2026, supera actualmente los 11,6 millones de oyentes mensuales, una cifra que evidencia el interés sostenido por la banda sonora del torneo.

En conjunto, estos datos ofrecen una radiografía de la convergencia entre deporte y cultura en la era digital, donde la música se convierte en un termómetro del ánimo colectivo y un vehículo de expresión nacional. El Mundial 2026 no solo está escribiendo sus páginas en el césped, sino también en las listas de reproducción de todo el mundo, reafirmando el poder de un evento global para redescubrir y popularizar sonidos que, en otras circunstancias, podrían pasar desapercibidos para audiencias masivas





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