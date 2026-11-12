El impacto del invierno en el sueño: temperatura y luz como factores clave para el descanso

Expertos advierten que la temperatura y la luz en invierno afectan profundamente la calidad del sueño. Se recomienda mantener un ambiente térmico confortable y regular la exposición a la luz para mejorar el descanso.

Las investigaciones más recientes en el ámbito de la neurofisiología y la medicina del sueño revelan que la llegada del invierno plantea desafíos únicos y significativos para la calidad del descanso humano.

Lejos de ser simplemente una estación de transición, el periodo de días más cortos y temperaturas descendentes altera profundamente los mecanismos biológicos que regulan nuestros ciclos de vigilia y sueño. Expertos como Anjana López Delgado, neurofisióloga clínica y especialista en Medicina del Sueño, destacan que el entorno donde dormimos está sujeto a la influencia de múltiples agentes físicos y psicológicos.

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Entre estos, el ruido, la luz, la humedad, la circulación del aire, los factores psicológicos y prácticos como la ropa de cama, y fundamentalmente la temperatura, juegan un papel determinante. Sin embargo, es la temperatura la que se erige como quizás el factor más crítico y menos controlado, ya que está directamente vinculada a los mecanismos fisiológicos que gobiernan la homeostasis del descanso.

Temperatura y calidad del sueño en invierno

Cuando intentamos dormir en condiciones de frío extremo, el cuerpo se ve obligado a activar mecanismos de conservación de calor que interfieren con la relajación necesaria para conciliar el sueño, demostrando que no se trata solo de comodidad, sino de una necesidad biológica para facilitar la caída en el estado de reposo. La luz natural actúa como la principal señal que nuestro cerebro utiliza para sincronizar nuestro reloj biológico interno.

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En invierno, la reducción de la exposición a la luz solar, especialmente durante las mañanas, afecta directamente a la producción de melatonina, la hormona clave que señala la noche biológica y prepara al organismo para el descanso. López Delgado explica que reducir la exposición lumínica diurna retrasa y desorganiza los horarios en los que el cuerpo se prepara para estar despierto o dormir.

Por otro lado, la temperatura corporal debe reducirse ligeramente para facilitar el inicio del sueño. Un ambiente demasiado cálido impide esta pérdida de calor corporal necesaria, mientras que un ambiente excesivamente frío fuerza al organismo a mantenerse en un estado de vigilia aumentada para generar calor a través de los escalofríos o movimientos inquietos. Ambos extremos, el calor excesivo y el frío extremo, fragmentan el sueño profundo, aumentan los despertares nocturnos y reducen el tiempo total de descanso reparador.

Recomendaciones para dormir bien en los meses fríos

La clave, por tanto, no es soportar el frío ni sobrecalentarse, sino mantener un ambiente térmico cómodo y equilibrado. Para lograr un descanso óptimo durante los meses más fríos, los especialistas recomiendan priorizar la regularidad en los horarios y la creación de un entorno térmico confortable. No es necesario dormir con frío, pero sí es esencial evitar el exceso de calor que impide la regulación natural de la temperatura corporal.

Utilizar ropa de cama adecuada y pijamas que permitan la transpiración ayudan a mantener la temperatura ideal sin necesitar elevar artificialmente la calefacción. Mantener hábitos regulares, exponerse a la luz natural durante el día y gestionar la temperatura del dormitorio para que sea fresca pero no gélida, permite descansar perfectamente bien incluso en invierno.

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La comprensión de estos factores ambientales y fisiológicos es crucial para combatir los trastornos del sueño estacionales y garantizar la salud general, demostrando que con las estrategias adecuadas, el invierno puede ser una época de descanso reparador y no de insomnio y fatiga acumulada.