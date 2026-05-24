El impactante hallazgo sobre el comportamiento invasivo de las rémoras en las mantarrayas

Una investigación exhaustiva revela que las rémoras no solo se adhieren a la piel de las mantarrayas, sino que pueden penetrar en sus cavidades internas, poniendo en riesgo sus funciones vitales.

Para comenzar, es fundamental entender la naturaleza de las rémoras , esos peces alargados que han evolucionado para convertirse en los viajeros más astutos del océano.

Estos animales pertenecen a una familia especializada que ha desarrollado una capacidad única: la habilidad de fijarse firmemente al cuerpo de otros vertebrados marinos mucho más grandes, como tiburones, ballenas, delfines y, en este caso, mantarrayas. Esta relación, tradicionalmente descrita como comensalismo o mutualismo, permite que la rémora se desplace por miles de kilómetros sin invertir prácticamente ninguna energía, aprovechando la hidrodinámica de su anfitrión.

Además, estas criaturas encuentran en la superficie de sus acompañantes una fuente constante de alimento, ya que consumen pequeños parásitos y restos de comida que quedan adheridos a la piel del animal mayor, actuando así como un servicio de limpieza natural que, en teoría, beneficia a ambas partes. Sin embargo, un reciente y exhaustivo estudio ha arrojado luz sobre un aspecto mucho más perturbador y desconocido de esta convivencia.

Entre los años 2010 y 2025, un equipo de investigadores, apoyado por la Marine Megafauna Foundation, llevó a cabo un seguimiento meticuloso en diversas regiones del mundo, incluyendo Florida en Estados Unidos, Mozambique y las Maldivas. Utilizando tecnologías avanzadas como drones de alta resolución, inmersiones con escafandra y un complejo sistema de reconocimiento de patrones de manchas para identificar individuos específicos, los científicos recopilaron miles de horas de grabaciones y fotografías.

Lo que encontraron fue sorprendente: existen evidencias claras de que las rémoras no se limitan a nadar al lado o adherirse externamente, sino que en ocasiones penetran profundamente en las aberturas internas de las mantarrayas. Las imágenes obtenidas son impactantes y revelan situaciones donde solo la punta de la cola de la rémora queda visible, sobresaliendo del interior del cuerpo de la mantarraya.

En algunos casos, se documentó que el pez entró a través de las aberturas branquiales, mientras que en otros, el acceso fue a través de la abertura cloacal. Un video particularmente revelador mostró el momento exacto en que una rémora, al percibir la amenaza de un buceador que se aproximaba, saltó directamente hacia la cloaca de la mantarraya para refugiarse.

Esta conducta sugiere que las rémoras utilizan las cavidades internas del anfitrión como un búnker de protección contra depredadores o amenazas externas, transformando un espacio biológicamente sensible en un escondite seguro, aunque potencialmente peligroso para el anfitrión. Este descubrimiento ha generado una profunda preocupación entre la comunidad científica debido a las implicaciones fisiológicas para las mantarrayas.

La cloaca es un órgano crítico que cumple funciones esenciales relacionadas con la excreción de desechos, la reproducción y, en el caso de las hembras, el parto de las crías. Los autores de la investigación advierten que la presencia prolongada de un pez en esta zona podría obstruir estos procesos vitales, dificultando el apareamiento o provocando complicaciones durante el nacimiento de las crías.

Además, se han observado marcas y posibles lesiones en las estructuras branquiales de algunos ejemplares heridos, sugiriendo que la ventosa de la rémora, al aplicarse sobre tejidos tan delicados, puede causar daños graves. Una de las investigadoras describió su reacción ante estas imágenes como una mezcla de asombro y horror. A pesar de estos hallazgos alarmantes, los científicos subrayan que no todas las interacciones son perjudiciales.

Para muchas mantarrayas, la presencia de rémoras sigue siendo neutra o incluso beneficiosa gracias a la eliminación de parásitos. El desafío actual radica en que estas escenas son extremadamente difíciles de detectar, ya que los animales están en constante movimiento y la mayor parte del cuerpo de la rémora queda oculta.

El hecho de que este comportamiento se haya registrado en las tres especies de mantarrayas conocidas y en dos océanos distintos, el Atlántico y el Índico, sugiere que podría ser una práctica mucho más común de lo que se pensaba. Esta nueva perspectiva obliga a los biólogos marinos a replantear la simplicidad de la simbiosis oceánica y a investigar más a fondo los costes energéticos y biológicos que soportan los gigantes del mar al transportar a estos intrusos





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