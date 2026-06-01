El IES San Mateo lidera la EvAU en Madrid con una media histórica de 8,60

El Instituto San Mateo de Madrid es el centro con mejor nota media en la EvAU de la Comunidad de Madrid durante cinco años consecutivos, con 8,60 puntos. La lista revela una clara ventaja de centros privados y concertados en los primeros puestos, mientras que varios institutos públicos registran medias por debajo de 5,0.

El Instituto Público San Mateo, ubicado en el distrito Centro de Madrid, se ha consolidado como el centro educativo con la nota media más alta en la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) durante los últimos cinco cursos, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Con una media de 8,60 puntos en el bloque obligatorio del examen, supera ampliamente la barrera del 8,0, una cota que ningún otro instituto o colegio de la región ha alcanzado en el mismo período. Este centro, único en la capital cuenta con la distinción de Bachillerato de Excelencia, ha presentado un promedio de 119 estudiantes anuales a la prueba, lo que refleja tanto su dimensión como la consistencia de su rendimiento académico.

En segundo lugar se encuentra un instituto privado en la localidad de Griñón, con una media de 7,94, seguido por otro centro privado con 7,84. Entre los veinte mejores centros, solo tres son públicos, lo que evidencia una predominancia de la enseñanza privada y concertada entre los primeros puestos. En las principales ciudades de la región, como Móstoles, los centros con mejores resultados también son concertados o privados.

En el extremo opuesto, alrededor de una veintena de centros han registrado medias de suspenso en el bloque obligatorio de la EvAU entre 2019-2020 y 2023-2024. Solo un instituto público ha bajado de 4,0 puntos, mientras que tres centros públicos y ocho privados se sitúan por debajo de 5,0.

Esta disparidad en los resultados subraya las desigualdades educativas existentes dentro de la Comunidad de Madrid y la influencia de factores como la titularidad del centro, el entorno socioeconómico y los programas específicos como los Bachilleratos de Excelencia. La transparencia en la publicación de estas estadísticas permite a las familias comparar la calidad académica de los centros, aunque también genera debate sobre la equidad del sistema y la necesidad de políticas que mejoren el rendimiento en los centros con mayores dificultades





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