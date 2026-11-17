El IEEE retiró 1.417 artículos de congresos por sospechas de venta de autorías, una de las mayores retractaciones masivas conocidas en la ciencia.

El Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE), una de las principales sociedades científicas del mundo, ha retirado 1.417 artículos científicos de una sola vez por sospechas de que habían sido comprados. Se trata de la mayor retractación masiva de la que se tiene constancia. La decisión, que afecta a publicaciones vinculadas a actas de congresos, se apoya en una investigación independiente que señala la expansión de las fábricas de artículos en este tipo de eventos, un campo que hasta ahora ha sido poco estudiado.

El IEEE explicó en su nota que los artículos infringían sus principios de publicación, sin entrar en más detalles. Según la investigación que sirvió de base, el número de trabajos relacionados con la venta de autorías alcanzaba 2.062. En ellos estaban implicados más de 7.500 investigadores de más de 4.000 instituciones o afiliaciones de 56 países.

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Cómo el IEEE llegó a la purga de artículos

La purga del IEEE se produjo después de que un equipo de investigadores publicara un estudio que revelaba la presencia de fábricas de artículos en los congresos científicos. Los autores explican que la penetración de este fraude en las actas de congresos sigue siendo un fenómeno poco estudiado, aunque en algunas disciplinas científicas los congresos tienen más importancia que las revistas académicas.

Para realizar el trabajo, los investigadores Anna Abalkina, de la Free University of Berlin; Marie Kunešová, de la University of West Bohemia in Pilsen, en la República Checa; Yagmur Ozturk, de la Université Grenoble Alpes, en Francia; y Solal Pirelli, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, analizaron más de 4.000 ofertas de artículos. Esas ofertas circulaban en redes o canales de distribución de plataformas como Telegram y WhatsApp. Después cotejaron esas ofertas con estudios publicados en diversos congresos del IEEE que tenían el mismo título.

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Según el estudio, casi la mitad de los trabajos ofertados se había publicado, incluida la revisión por pares. Esos artículos ya se daban por verdad científica. Abalkina explicó por email que, al comenzar el proyecto en julio de 2025, el equipo pensaba identificar entre 200 y 300 artículos, después calculó que serían 600 y, finalmente, publicó resultados tras identificar 2.062 artículos que siguen publicándose.

Por qué los congresos son vulnerables al fraude

Emilio Delgado López-Cózar, catedrático y documentalista en la Universidad de Granada (UGR), sostiene que los congresos internacionales son una caja negra desde hace años. Aunque son menos importantes que las revistas, salvo en algunos campos como la Informática, han recibido menos atención de la comunidad investigadora.

Delgado López-Cózar señala que la revisión por pares de los congresos es absolutamente débil en comparación con la de las revistas. Según indica, en primer lugar se evalúan resúmenes y no el artículo completo. Además, cada vez es más difícil encontrar evaluadores, y en muchos casos los comités científicos que organizan el congreso también realizan la evaluación por pares. Por esas grietas se cuelan artículos dudosos.

Kunešová describe un funcionamiento similar al de los números especiales de revistas editados por personal ajeno a las publicaciones. A menudo, según explica, un tercero, por ejemplo una universidad local, organiza el congreso y se encarga de todo, incluida la revisión por pares. Los autores del estudio afirman que las fábricas de artículos no distinguen entre revistas, libros y congresos, pero que estos últimos son más vulnerables por esa forma de organización.

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Precios, alcance del fraude y próximos pasos

Las fábricas de artículos operan desde hace años impulsadas por un sector que exige a los investigadores publicar para progresar en su carrera académica. Las ofertas se anuncian en redes sociales con todo detalle, y pueden incluir desde una simple autoría hasta artículos enteros listos para publicar o ya preaprobados por alguna revista de prestigio.

El precio depende del prestigio de la revista o del lugar que ocupe el comprador en la autoría, ya que en ciencia se valora más ser el primer autor que el segundo. En este caso, las ofertas iban desde los 43 hasta los 750 dólares, unos 680 euros. En otros ámbitos, según indican los investigadores, es habitual pedir 2.000 euros por una primera autoría.

Ozturk considera que la cifra probablemente sea conservadora, porque el equipo solo dio por fraudulentos los casos en los que los títulos de las ofertas y de los artículos publicados después eran muy similares. Según el estudio, a veces los títulos cambian y otras veces aparecen palabra por palabra. Kunešová se pregunta cuánto fraude permanece oculto y se comparte únicamente de boca en boca.