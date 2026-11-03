El ICE prohíbe uniformes en urnas: seguridad y normativas electorales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas restringe el uso de distintivos oficiales en centros de votación. Se explican las razones, los protocolos internos y los límites legales para proteger la integridad electoral.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha implementado estrictas directrices internas para garantizar que sus agentes no interfieran con el proceso electoral. Esta agencia federal, conocida por sus siglas en inglés como ICE, ha instruido específicamente a su personal sobre cómo comportarse durante los días de elecciones, reconociendo la alta sensibilidad política y social que rodea la presencia de fuerzas federales en los centros de votación.

La medida más significativa incluye la prohibición directa de que los agentes lleven cualquier tipo de distintivo oficial de la agencia cuando acudan a emitir su propio voto. Esta instrucción fue comunicada recientemente por los líderes de al menos una oficina regional del ICE durante la semana en curso. El objetivo es evitar confusiones, intimidación o la percepción de que existe una vigilancia policial masiva en lugares donde los ciudadanos ejercen su derecho al sufragio.

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Directrices internas y precaución operativa

Esta nueva orden se suma a protocolos establecidos en años electorales anteriores, donde la alta dirección del ICE ya había solicitado a su plantilla actuar con extrema precaución. Según declaraciones de tres exfuncionarios de alto rango del ICE, se ha enfatizado continuamente la necesidad de que el personal tenga en cuenta la presencia de votantes al llevar a cabo cualquier operación de control en las cercanías de los centros de sufragio. La prioridad sigue siendo la discreción absoluta para no alterar la dinámica democrática del día.

Las operaciones regulares de la agencia continúan con normalidad, pero se ha dejado claro que la visibilidad debe minimizarse. Los funcionarios que hablan con CNN han afirmado que no han recibido ninguna indicación de cambio en las operaciones por parte de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. Tampoco existe ningún plan para desplegar efectivos específicos en los centros de votación, lo que refuerza el compromiso de mantener la separación entre las funciones de aplicación de la ley migratoria y la administración electoral.

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Posición oficial de Markwayne Mullin

El Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, abordó recientemente este tema al responder preguntas de periodistas en septiembre. El funcionario dejó abierta la posibilidad teórica de una intervención federal en los centros de votación, pero solo bajo circunstancias extremadamente específicas y justificables. Según Mullin, la única razón por la que los agentes del ICE estarían presentes físicamente en dichos lugares sería si existiera una amenaza inminente contra la seguridad del centro de votación.

Además, Mullin señaló que la presencia sería necesaria si se estuviera ejecutando una orden judicial contra un individuo que esté siendo rastreado activamente por las autoridades. En su declaración, enfatizó que actuarían donde fuera necesario para cumplir con la ley, pero reiteró que no hay una política general de despliegue en urnas. Un alto funcionario del ICE confirmó que ni siquiera se ha considerado como una opción viable enviar agentes con el fin de vigilar a los votantes de manera general.

Límites legales y contexto político

La normativa interna del ICE se alinea con la ley federal vigente, que prohíbe en general el envío de efectivos o hombres armados a cualquier lugar donde se celebren elecciones generales o especiales. Este marco legal sirve como un guardarrail fundamental para evitar el acoso o la interferencia en el proceso democrático. Sin embargo, el contexto político actual ha intensificado el escrutinio sobre estas normas, especialmente debido a las políticas migratorias de Donald Trump.

En condados altamente diversos de estados decisivos, las medidas de la administración anterior han tenido un impacto notable en la participación electoral. Algunos votantes, influenciados por estas políticas, han mostrado una mayor disposición a asistir a las urnas, mientras que otros pueden sentirse intimidados por la presencia de fuerzas federales. Por ello, la prohibición de uniformes y la discreción operativa son herramientas clave para mantener la confianza pública y garantizar que la seguridad migratoria no se perciba como una herramienta de represión electoral.

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En resumen, aunque el Departamento de Seguridad Nacional mantiene la capacidad legal de intervenir en casos de amenaza o ejecución de órdenes judiciales, la práctica actual dicta una ausencia visible y silenciosa. El mensaje es claro: los agentes del ICE son ciudadanos en el día de las elecciones, y su interacción con el proceso debe ser la mínima e imperceptible posible para preservar la integridad de la democracia estadounidense.