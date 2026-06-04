El Ibex se mantiene en cautela ante la decepción de los chips y el petróleo

Los mercados apenas logran aprovechar el parón en las subidas del petróleo. El desplome de Broadcom tras publicar resultados corta el rally ligado a la IA. El ánimo inversor se enfría, y el Ibex, al igual que el resto de índices europeos, mantiene la cautela predominante ayer. Los inversores se encuentran con nuevos obstáculos, además de los efectos derivados del conflicto en Oriente Próximo que llevan tres meses condicionando la evolución de los mercados.

Los mercados apenas logran aprovechar el parón en las subidas del petróleo . El desplome de Broadcom tras publicar resultados corta el rally ligado a la IA.

El ánimo inversor se enfría, y el Ibex, al igual que el resto de índices europeos, mantiene la cautela predominante ayer. Los inversores se encuentran con nuevos obstáculos, además de los efectos derivados del conflicto en Oriente Próximo que llevan tres meses condicionando la evolución de los mercados. En la jornada de ayer la Bolsa no logró mella.

En la sesión de hoy el freno procede del sector más disparado en los últimos meses, el de los chips, que sorprendió muy negativamente con sus resultados. La decepción se traduce en una caída de sus acciones de cara a la sesión de hoy. La empresa de chips contagia las presiones bajistas al resto del sector, hasta el punto de activar caídas superiores al punto porcentual en índices asiáticos con gran exposición tecnológica como el Nikkei y el Kospi.

Tres jornadas consecutivas de avances habían dejado el barril de Brent al borde de la barrera psicológica de los 100 dólares. En la sesión de hoy el petróleo corta su racha alcista. Corrige un 1%, para situarse en 96,5 dólares, ante las informaciones que apuntan a un alto el fuego entre Israel y Líbano, uno de los puntos clave para reactivar las negociaciones entre Irán y EEUU.

Esto alberga de nuevo más esperanzas de una pronta resolución del conflicto en Irán. A cambio, el correctivo que registran los chips, con Broadcom al frente, obstaculizan los intentos de rebote. El arranque del mes de junio está aplazando el asalto del Ibex a sus récords históricos. En la sesión de hoy el índice selectivo se esfuerza en consolidar niveles próximos a los 18.176 puntos con los que finalizó ayer





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